Policajná akcia sa zvrhla na masaker: Komando pred 70 rokmi strieľalo do skautov v stane, strašný koniec

Proti siedmim mladým ľuďom, ktorí na radu provokatéra čakali na prevádzačov v stanoch na odľahlom mieste neďaleko Smědavy v Jizerských horách, vyrazilo v rámci takzvanej akcie Jizerka najmenej sedemdesiatčlenné komando príslušníkov komunistického Zboru národnej bezpečnosti a ŠtB vybavených aj guľometmi.

Obkľúčené stany najprv prestrieľali. Dvoch zranených skautov potom "esembáci" na mieste zastrelili - bezbranného, na zemi ležiaceho Tomáša Hübnera výstrelmi do chrbta, vtedy 35-ročného skautského vedúceho Jiřího Habu, ktorý kvôli zraneniu nedokázal opustiť stan a podľa jedného z preživších Radomila Raju chcel kryť útek ostatných streľbou z pištole, rozstrieľali aj so stanom guľometom. Do ďalších nehybne ležiacich vypálili ešte niekoľko rán. Podľa Raju ďalšiemu vraždeniu zabránil pokyn jedného z veliteľov: "Kľud, súdruhovia, neprasačte, potrebujeme aj živých".

Ilustračné foto Zdroj: Getty Images

Živých potrebovali komunisti pre ďalší zo zinscenovaných monsterprocesov, ktorý nemohol skončiť inak, než mnohoročnými trestmi v uránových baniach. Keď akcia Jizerka, zameraná na diskreditáciu a likvidáciu skautského hnutia, skončila, nastalo v Železnom Brode, odkiaľ skauti pochádzali, aj v jizerskohorských obciach rozsiahle zatýkanie. Bolo zatknutých 40 ľudí. Niektorých z nich neskôr prepustili.

Skauti dostali vo vopred pripravenom procese za nezmyselné trestné činy od pražského súdu mnohoročné tresty, dvadsať, desať a osem rokov v uránových baniach. Mnoho ďalších, vrátane ťažko zraneného Raju či maloletých chlapcov z okolitých obcí, ktorí skautom poskytli potraviny, muselo do väzenia od niekoľkých mesiacov po dva a pol roka. Odsúdení v tom čase mali medzi 15 až 20 rokmi.