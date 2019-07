Rakúšan (52) zaspal v hojdacej sieti v dovolenkovom raji v Taliansku: Nečakané prebudenie!

Slnko, more, "pláž"... Aj miestni obyvatelia radi chodia do štvrte Barcola, kde si rakúsky turista rozprestrel svoju sieť a v stredu popoludní v nej zaspal. Vyrušila ho však polícia, ktorá ho oboznámila s tým, že porušuje predpisy, a preto dostane pokutu vo výške 300 eur. Tá vraj prípad riešila na základe sťažností okoloidúcich. V Terste je totiž zakázané si na zelených priestranstvách rozkladať hojdacie siete na stromoch či kríkoch v rámci ochrany prírody.

Ilustračné foto Zdroj: Getty Images ​

Keď boli informácie o incidente zverejnené na internete, okamžite sa podľa portálu ilgiornale.it strhla na sociálnych sieťach búrlivá diskusia so stovkami kritických komentárov. Ani mnohí domáci totiž netušili, že niečo také nie je povolené a pokutu považovali za prehnanú. Niektorí argumentovali tým, že si v parku nikdy nevšimli žiadne výstražné tabule, ktoré by upozorňovali na to, že je to zakázané. Našli sa však aj takí, ktorí tvrdili, že neznalosť predpisov neospravedlňuje a finančná sankcia bola zaslúžená.

Roberto Cosolini, bývalý starosta Terstu, napísal na Facebooku, že polícia by mohla "začať vysvetľovať predpisy a vyzývať hostí, aby ich rešpektovali" namiesto toho, aby im okamžite ukladala pokutu. Na internete sa dokonca objavila občianska iniciatíva, ktorá nabádala ľudí, aby sa v sobotu v určenom čase dostavili v rámci flashmobu do štvrte Barcola a rozložili si tam hojdacie siete. Chceli tým vyjadriť solidaritu s dovolenkárom a rozhorčenie nad celkom tvrdým trestom.