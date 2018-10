Horúci volebný deň v Nemecku priniesol veľký šok: Katastrofálny výsledok pre CSU

Vyplýva to z odhadov výsledkov krajinských volieb v Bavorsku, vychádzajúcich z prieskumov medzi voličmi. Informovala o tom tlačová agentúra DPA, ktorá tieto odhady prevzala z vysielania verejnoprávnych televíznych staníc ARD a ZDF. Na základe týchto údajov získala CSU v súlade s očakávaniami niečo vyše 35 percent hlasov, čo predstavuje oproti predošlým krajinským voľbám z roku 2013 pokles o vyše 12 percentuálnych bodov. Až polovičný pokles podpory sa odhaduje v prípade SPD, ktorej sa pripisuje zisk menej než desiatich percent hlasov.

Zdroj: TASR/AP Photo/Kerstin Joensson

Druhou najsilnejšou stranou v Bavorsku by mali byť po novom Zelení, ktorí podľa odhadov dosiahli zisk 18,5-19 percent. Do krajinského snemu sa dostala "na prvý pokus" aj pravicovo-populistická Alternatíva pre Nemecko (AfD) so ziskom približne desiatich percent hlasov. V prípade potvrdenia týchto prognóz by CSU v 180-člennom zákonodarnom zbore obsadila 74-79 kresiel. Takéto výsledky by skomplikovali bavorskému premiérovi Markusovi Söderovi snahu o vytvorenie stabilnej koaličnej vlády - a mohli by ho prinútiť uzavrieť nepríjemné spojenectvo so Zelenými. Koalíciu s AfD Söder vylúčil.

Volebná účasť dosiahla 72,5 percenta, informovala po skončení hlasovania DPA. Predbežné oficiálne konečné výsledky sa očakávajú v čase od 23.00 h do 02.00 h. V hospodársky silnom Slobodnom štáte Bavorsko žije takmer šestina nemeckého obyvateľstva. Bavorské voľby sú preto vnímané aj ako dôležitá skúška nálad voličov pre celú krajinu.

Zdroj: TASR/AP Photo/Kerstin Joensson

Pravdepodobne najhoršie výsledky CSU za vyše 60 rokov pritom zrejme zvýšia napätie v spolkovej koalícii kancelárky Angely Merkelovej. Politici z CSU zastávajú post bavorského premiéra od roku 1957. Strany prišla po prvý raz v povojnovom období o nadpolovičnú väčšinu v krajinskom sneme v roku 2008, o päť rokov neskôr ju však znovu získala.