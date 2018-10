Pompeo na návšteve Tokia: Dúfam, že rozhovory s Kim Čong-unom povedú k denuklearizácii

TOKIO - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo v nedeľu vyjadril nádej, že rozhovory so severokórejským vodcom Kim Čong-unom povedú k tomu, že sa Pchjongjang vzdá programu jadrových zbraní, ktorý je potenciálnou hrozbou pre Spojené štáty. Pompeo odcestoval v nedeľu ráno z japonského Tokia do severokórejskej metropoly, ktorú navštívi už po štvrtý raz, aby sa stretol a rokoval s Kimom o denuklearizácii, informovala agentúra Reuters.

Šéf diplomacie USA navštívil v sobotu Japonsko a z Pchjongjangu ešte v nedeľu odletí do Soulu. Zavíta aj do Pekingu pred tým, ako sa v pondelok vráti do Washingtonu. Pompeo ešte počas letu do Ázie novinárom povedal, že zámerom jeho cesty do KĽDR je "uistiť sa, že každá strana rozumie, čo chce skutočne dosiahnuť". Podľa vlastných slov ďalej dúfa, že sa mu podarí dohodnúť "termín a miesto" možného druhého summitu prezidenta USA Donalda Trumpa a Kim Čong-una po ich prvej historickej schôdzke, ktorá sa konala v júni v Singapure.

Trump a Kim sa vtedy dohodli len na všeobecných podmienkach denuklearizácie, proces sa však neskôr zasekol na otázke, ako tento cieľ reálne dosiahnuť, pripomína agentúra AP. Pompeo tiež nedávno pohneval Severnú Kóreu neústupným postojom v tom, že medzinárodné sankcie uvalené na KĽDR musia zostať v platnosti dovtedy, kým sa Pchjongjang celkom nezbaví svojho jadrového arzenálu.

Minulá cesta Pompea do Severnej Kórey neskončila v júli dobre. Keď z Pchjongjangu odchádzal, vyzdvihol napredovanie rokovaní, len aby ho KĽDR následne odsúdila za údajné "gangsterské požiadavky". Pompeo sa počas vtedajšej návštevy s Kimom nestretol. Cestou do Ázie Pompeo odmietol hovoriť o detailoch svojich plánovaných rokovaní, keď dostal otázku o tom, či by súhlasil so severokórejskými požiadavkami na deklaráciu ukončenia kórejskej vojny (1950-53) alebo návrhmi Južnej Kórey, aby s cieľom prelomiť patovú situáciu znova nenaliehal na poskytnutie súpisu jadrových zbraní KĽDR.

V Tokiu sa Pompeo stretol sa v sobotu s japonským premiérom Šinzóom Abem a povedal, že v súvislosti s rozhovormi s KĽDR bude v úzkom kontakte aj s Japonskom. Prisľúbil zároveň, že na stretnutiach v Pchjongjangu bude hovoriť aj o otázke únosov japonských občanov Severnou Kóreou z minulosti.