Maďarský autobus havaroval na diaľnici: Skončil v priekope, cestujúci mali šťastie

Hovorkyňa polície Gabriella Tóthová spresnila, že autobus na 140. kilometri v smere do Budapešti zbehol do priekopy a prevrátil sa. Z miesta nehody odviezli záchranári šesť zranených do nemocnice v Mosonmagyaróvári a osem do Győru. Podľa lekárov štyria cestujúci sa zranili ťažšie, nikto z nich však nie je v ohrození života.