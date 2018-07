Migračná kríza pokračuje: FOTO Veľká záchrana migrantov v Španielsku

MADRID - Španielske plavidlá zachránili v priebehu piatka a soboty takmer 1000 migrantov, ktorí sa snažili preplaviť zo severnej Afriky do Španielska. Informovala o tom agentúra AP. Španielska námorná záchranná služba uviedla, že len v priebehu sobotňajšieho dopoludnia vyzdvihla z 10 plavidiel v Stredozemnom mori celkovo 206 migrantov.

Piatková bilancia predstavovala 774 zachránených z 52 člnov. Väčšina migrantov bola zachytená v oblasti Gibraltárskeho prielivu, čo je najužšie miesto medzi severoafrickým a európskym pobrežím. Niekoľko člnov objavili španielski záchranári aj v Alboránskom mori východne od Gibraltáru a pri pobreží provincie Alicante.

Zdroj: SITA/AP Photo/Marcos Moreno

Správy o záchrane stoviek migrantov smerujúcich do Španielska prichádzali aj v predchádzajúcich dňoch. Počty utečencov a iných migrantov, ktorí sa plavia cez Stredozemné more do Španielska, sú tento rok vyššie ako v prípade Talianska, ktoré čelilo hlavnému náporu v predchádzajúcich rokoch. Podľa aktuálnych údajov prišlo od začiatku tohto roka na španielske pobrežie už viac než 20.000 takýchto osôb. Na nebezpečnú plavbu sa mnohí vydávajú za pomoci pašerákov z pobrežia Alžírska a Maroka.

