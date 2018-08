V Dánsku vstúpil do platnosti zákon zakazujúci zahaľovanie tváre: Chystajú sa protesty

Vláda tvrdí, že zákon nie je zameraný proti žiadnemu náboženstvu a nezakazuje moslimské šatky, turbany či tradičné židovské čiapočky. Dáni ho však ľudovo označujú ako "zákaz buriek" a väčšinou vnímajú ako legislatívu zameranú proti odevom konzervatívnych moslimských žien. Takéto oblečenie ale v Dánsku nosí len málo moslimiek.

Za porušenie nového zákona bude hroziť pokuta 1 000 dánskych korún (133 eur). Za opakované porušenie hrozí pokuta až do výšky 10-tisíc korún (1 342 eur) alebo až šesť mesiacov za mrežami. Pokutu alebo väzenský trest do dvoch rokov dostane aj ten, kto by nútil ženu zahaľovať si tvár. Podobné zákony už platia v Rakúsku, Francúzsku a Belgicku.