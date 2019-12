MIMORIADNE Roberta Fica obvinila NAKA! Hrozí mu päť rokov: Smeráci sa zaňho postavili

VIDEO V parlamente prebiehal tlačový brífing strany Smer:

Aktualizované 18:00 Robert Fico na tlačový brífing nakoniec neprišiel. Slovo si zobral Juraj Blanár. "Ako vidíte, pán predseda tu nie je prítomný, pretože je pod jeho úroveň na takéto niečo reagovať," tvrdí Blanár.

Poslanci Smeru na konferencii oznámili, že budú iniciovať zvolanie parlamentného brannobezpečnostného výboru, na ktorom sa chcú na tieto okolnosti pýtať špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, ako aj policajného prezidenta Milana Lučanského.

"Hovoríme jasné nie voči vzneseniu obvinenia voči Robertovi Ficovi," uviedol podpredseda Smeru-SD a poslanec Juraj Blanár. Poslanec Dušan Jarjabek si myslí, že obvinením Fica sa začalo šikanovanie Smeru-SD ako politickej strany a zastrašovanie voličov Smeru-SD. Fico na tlačovú konferenciu poslancov neprišiel, Blanár povedal, že "je pod jeho úroveň, aby takýmto spôsobom vôbec obhajoval sám seba".

Na rokovanie výboru si chcú poslanci pozvať všetkých zodpovedných. "Vyzývam dozorujúceho prokurátora, ktorý dal príkaz na vznesenie obvinenia voči Robertovi Ficovi, aby mal odvahu a prišiel vysvetliť svoj postup na výbor pre obranu a bezpečnosť, pevne verím, že príde aj špeciálny prokurátor, aj generálny prokurátor," uviedol poslanec Erik Tomáš (Smer-SD).

Podľa Blanára bol Fico prvý, ktorý zaviedol návštevu a uctenie si všetkých protifašistických bojovníkov, hlasoval za vyhlásenie výročia Slovenského národného povstania za štátny sviatok, bol predkladateľom zákona o pamätnom dni boja proti holokaustu. Poslanecký klub Smeru-SD podľa svojich slov súhlasí s tým, čo povedal Fico. Podľa Tomáša komentoval Fico len rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, o ktorom povedal, že ho rešpektuje.

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) uznesenie vyšetrovateľa NAKA o odmietnutí tejto trestnej veci zrušil ako nedôvodné a nariadil vyšetrovateľovi ďalej sa vecou zaoberať. TASR to potvrdila hovorkyňa prokuratúry Jana Tökölyová, upozornil na to portál noviny.sk.

Aktualizované 17:30 Fico narýchlo zvolal tlačovú konferenciu na 18:00 vo vestibule NR SR, aby reagoval na obvinenie.

Aktualizované 16:16 Robert Fico sa k svojmu vyjadreniu zatiaľ nevyjadril, mlčky prešiel popri novinároch a nepovedal nič. Tlačovka bude až zajtra.

„Strana Smer - sociálna demokracia bude mať k predmetnej veci tlačovú besedu naplánovanú na piatok 6. 12. 2019,“ uviedol hovorca strany Ján Mažgút.

Aktualizované 13:20 Roberta Fica obvinili

„Vyšetrovateľ NAKA obvinil Róberta F. z trestných činov hanobenia národa, rasy a presvedčenia, podnecovanie k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti v súbehu s trestným činom schvaľovania trestného činu,“ uviedla polícia na sociálnej sieti.

„Napriek tomu, že Najvyšší súd SR rozhodol, že extrémistické výroky exposlanca Milana Mazureka sú trestným činom a odsúdil ho za ne, Robert F. mal s nimi verejne súhlasiť a tak svoj postoj šíriť cez sociálne siete. Môže mu hroziť trest odňatia slobody na jeden až päť rokov,“ dodali.

Vyšetrovateľ sa má vecou zaoberať aj naďalej

NAKA odmietla predmetné trestné stíhanie skutku schvaľovania extrémistických trestných činov Milana Mazureka. „Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podľa stanoviska Generálnej prokuratúry NAKA predmetné trestné stíhanie odmietol. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry však uznesenie vyšetrovateľa NAKA zrušil ako neodôvodnené a nariadil vyšetrovateľovi vecou sa ďalej zaoberať," uviedla v stanovisku hovorkyňa ÚŠP.

Ide o video, v ktorom bývalý premiér povedal, že orgány činné v trestnom konaní rozhodujú pod tlakom médií a nie na základe skutočných dôkazov. Týmito slovami komentoval rozsudok Najvyššieho súdu, ktorý odsúdil Milana Mazureka za extrémistické trestné činy. Mazurek prišiel o mandát poslanca Národnej rady SR a musel zaplatiť peňažný trest vo výške 10-tisíc eur.

Ficovo video

„Milan Mazurek povedal to, čo si myslí celý národ. Ak popravíte niekoho za pravdu, urobíte z neho národného hrdinu. Ak má byť rozsudok Najvyššieho súdu meradlom toho, čo je pri výrokoch na adresu Rómov trestným činom, to rovno môžu orgány činné v trestnom konaní vojsť do ktorejkoľvek krčmy na Slovensku a všetkých hostí pozatvárať. To sa mám naozaj báť povedať, že podporujem policajtov v tvrdých zákrokoch v osadách, ako som to urobil po zásahu polície v Moldave nad Bodvou? To sa máme báť povedať, že časť Rómov zneužíva sociálny systém?“ uviedol Fico na adresu rozhodnutia súdu.

Mazurek čelil pred Najvyšším súdom obžalobe za výroky v relácii regionálneho rádia Frontinus. Ešte v roku 2016 v nej hovoril o násilí a vandalizme Rómov, urážal ich a prirovnával k nebezpečenstvu spojenom s islamskými migrantmi.