Prezidentka Čaputová: Vojaci by mali životy vystavovať riziku, len ak je to nevyhnutné

BRATISLAVA - Ak majú príslušníci armády vystavovať svoje životy riziku, tak by to malo byť len v prípade, ak je to nevyhnutné pri obrane Slovenska a v jej životnom záujme. Povedala prezidentka SR Zuzana Čaputová na pietnom akte na vojenskom cintoríne Petržalka – Kopčany v Bratislave.

Deň vojnových veteránov by mal byť podľa nej nielen spomienkou na minulosť, ale predovšetkým záväzkom pre budúcnosť. "Nikdy nesmieme zabudnúť na tých, ktorí sa pri svojej službe vlasti dostali do vojnových konfliktov. A nikdy nesmieme zabudnúť na to, že musíme robiť všetko, čo je v našich silách, aby sme nedopustili vojnu so všetkými jej hrôzami," povedala Čaputová.

Prezidentka pripomenula, že 11. november si naši predchodcovia ustanovili ako sviatok, aby mohli vzdať úctu vojnovým veteránom, živým i mŕtvym. "Vďaka tomuto sviatku si mohli prvé generácie Československej republiky uctiť pamiatku padlých a vyjadriť vďaku živým veteránom za ich službu krajine," uviedla Čaputová a podotkla, že odkaz jedenásteho novembra je príliš silný, aby ho bolo možné niečím prekryť či potlačiť. Deň vojnový veteránov má podľa prezidentky za sebou veľký príbeh založenia, dlhého zabudnutia a znovuobnovenia.