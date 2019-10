Poslancov čaká predposledná schôdza v tomto roku: Toto sú hlavné body programu

Ilustračné foto

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

BRATISLAVA - Počas predposlednej tohtoročnej schôdze Národnej rady SR, ktorá sa začne dnes o 13:00, majú poslanci prerokovať viac ako 120 bodov programu. Zaoberať sa budú aj návrhom, podľa ktorého by exprezidenti mohli stratiť ochranku či plat. Vyplýva to z novely zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky, ktorú do parlamentu predložili poslanci vládneho Mosta-Híd.