Desivý obraz, sklamanie, skorumpovaný štát! VIDEO Politici reagujú na nahrávku Kočnera a Trnku

Na zverejnené nahrávky reagovali opoziční politici i mimoparlamentné strany. Viacerí vyzývajú súčasného generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára, aby zakročil a Trnku disciplinárne stíhal. Dobroslav Trnka by mal podľa nadácie Zastavme korupciu vzdať svojej funkcie. Líder SaS Richard Sulík vyzval špeciálneho prokurátora, aby hneď nariadil väzbu pre Dobroslava Trnku.

Nahrávka potvrdzuje najhoršie predstavy o fungovaní právneho štátu

Prezidentka Zuzana Čaputová zdôraznila, že generálny prokurátor má byť najvyšším ochrancom zákonnosti, ale zverejnená nahrávka ukazuje opak. Informoval o tom jej hovorca Martin Strižinec. Nahrávka podľa prezidentky potvrdzuje najhoršie predstavy o fungovaní právneho štátu. Verí, že kompetentné orgány budú rýchlo konať.

„Zverejnená nahrávka ukazuje, ako bola táto kontrola zákonnosti podriadená ľudom podozrivým zo spáchania zločinov. Ukazuje, ako bývalý najvyšší predstaviteľ generálnej prokuratúry nebol v službe spravodlivosti, ale spravodlivosť bola slúžkou záujmov skupiny ľudí,“ píše sa vo vyhlásení prezidentky. „Žiaľ, potvrdzujú sa najhoršie predstavy a indície o fungovaní právneho štátu v nedávnej minulosti. Verím, že ani informácie z tejto nahrávky nezostanú bez rýchlej a jednoznačnej reakcie kompetentných orgánov, pretože všetci potrebujeme veriť tomu, že takto to už na Slovensku fungovať nebude,“ dodala.

Trnka by mal odstúpiť z funkcie prokurátora, uviedol koaličný Most-Híd

Bývalý generálny prokurátor by mal podľa vládnej strany Most-Híd odstúpiť z funkcie prokurátora. Uviedla to hovorkyňa strany Klára Debnár. „Je nepredstaviteľné, aby po zverejnení nahrávky jeho údajnej komunikácie s Marianom K. s takým závažným obsahom sedel počas vyšetrovania v kresle prokurátora,“ reagoval Most-Híd prostredníctvom hovorkyne.

Podnikateľ Marian K. podľa Mosta-Híd svoje "nehoráznosti" a nezákonné aktivity dokázal uplatňovať pre osobné zlyhania ľudí na rôznych úrovniach. „Súdy a orgány činné v trestnom konaní musia byť čím skôr očistené od týchto ľudí. A čo je z pohľadu budúcnosti najdôležitejšie, v prípade dokázania ich viny čím skôr aj potrestaní,“ skonštatovala Debnár.

Väzbe pre Trnku, ihneď!

Richard Sulík vyzval špeciálneho prokurátora aby hneď nariadil väzbu pre Dobroslava Trnku. „Vo fungujúcej krajine by najneskôr v týchto chvíľach zasahovalo komando a odviedli by Dobroslava Trnku v putách,“ povedal líder liberálov.

„Všetci sme nejak tušili, ako to mohlo prebiehať medzi Marianom K. a Dobroslavom Trnkom a dnes na to máme dôkaz, ktorí hovorí o tom, že títo páni nám ukradli štát,“ povedal.

Zdôraznil, že je to osobná zodpovednosť Roberta Fica, ktorý bol desať rokov vo funkcii predsedu vlády SR. „Vo fungujúcich krajinách by v tejto chvíli u Trnku zasahovalo komando a odviedlo by ho v putách do cely predbežného zadržania. Pýtam sa, prečo sa tak ešte nedeje? Toto nesmie ostať bez povšimnutia a treba konať hneď, keďže existuje dôkaz, že Trnka konal v rozpore so zákonom,“ povedal Sulík.

Truban vyzval Čižnára, aby začal disciplinárne konanie voči Trnkovi

Generálny prokurátor Jaromír Čižnár by mal okamžite začať disciplinárne konanie voči svojmu predchodcovi prokurátorovi Dobroslavovi Trnkovi. Povedal to líder koalície PS/SPOLU Michal Truban v pondelok na tlačovej konferencii. „Spravodlivosť a poslanci sa dali na Slovensku kupovať oligarchami a finančnými skupinami,“ skonštatoval Truban.

Predseda Spolu-OD Miroslav Beblavý tvrdí, že jadrom tohto problému nie je Kočner, pretože on bol v skutočnosti len lokajom Haščáka. Beblavý tvrdí, že jadro problému je v tom, že dnes na Slovensku určité skupiny ľudí ovládajú veľké časti štátneho aparátu a využívajú to na to, aby si kúpili beztrestnosť a robili vlastný biznis.

„Keď bol Haščák nahnevaný, tak aj Marian K. bol vystrašený. Haščák bol jediný, ktorý mu dokázal nahnať strach a donútiť ho k tomu, aby aj on nahnal strach Trnkovi,“ povedal. Pokiaľ budú mať podľa neho finančné skupiny ako Penta takú moc, akú majú, nikdy sa na Slovensku nič nezmení.

Zrútil sa ďalší pilier demokracie

Na Slovensku sa momentálne rúca ďalší z pilierov štátu, prokuratúru ovládla "rakovina" a prokurátor namiesto toho, aby zločincov posielal do väzenia, snaží sa informácie predávať a speňažiť. V pondelok to vyhlásili zástupcovia mimoparlamentnej strany Za ľudí Veronika Remišová a Juraj Šeliga. Remišová tvrdí, že parlament, súdnictvo, prokuratúra a polícia patria medzi základné piliere štátu.

„V pondelok na verejnosť prenikli informácie, že prokurátor Generálnej prokuratúry SR, ktorá má za úlohu chrániť občana a gaunerov posielať do väzenia, mal obchodovať s informáciami, vydierať a dokonca ovplyvňovať výkon spravodlivosti v prospech mafie,“ povedala nezaradená poslankyňa Národnej rady SR s tým, že teraz sa rúca ďalší z pilierov štátu.

Najprv to bola podľa jej slov polícia, kde sa verejnosť dozvedela, že polícia mala "na pokyn mafie" lustrovať svojich vlastných občanov – novinárov. Ako podotkla, nasledovalo súdnictvo, kde sa občania dozvedeli, že na Slovensku sa dajú kúpiť rozsudky, sudcovia i celý proces spravodlivosti. „Teraz je to prokuratúra, kde prokurátor namiesto toho, aby zločincov posielal do väzenia, snaží sa informácie predávať a speňažiť. Takto to ďalej ísť nemôže,“ skonštatovala Remišová. Tvrdí, že ich strana má v programe riešenia, ako očistiť prokuratúru i súdnictvo.

Šeliga si myslí, že prokuratúru ovládla "rakovina". Vníma potrebu zmeniť spôsob voľby generálneho i špeciálneho prokurátora, ktorá podľa jeho slov musí byť verejnejšia a inak k nej musí pristúpiť aj parlament. „Musíme posilniť prokurátorskú radu, otvoriť ju aj mimo radov prokurátorov po vzore súdnej rady, aby bol posilnený prvok kontroly,“ podotkol. Volá aj po náhodnom prideľovaní spisov prokurátorom, negatívne totiž vníma, aby si niektorí pod seba vzťahovali tie najvýraznejšie a najcitlivejšie kauzy. „Ak Trnka má zvyšok cti, tak by sa mal vzdať funkcie prokurátora a odísť,“ vyhlásil Šeliga.

Desivý obraz o Slovensku

K zverejnenej časti nahrávky sa vyjadril aj líder KDH Alojz Hlina. „Jankovská je stále sudkyňa, Trnka je stále prokurátor. Harabin je stále sudca. Všetkým týmto ľuďom platí štát vysoké platy z daní daňových poplatníkov. Ako je vôbec možné, že sme takíto bezmocní, že sme nútení sa bezmocne pozerať na takúto devastáciu štátu, na takúto aroganciu? Kam až zájde falošná kolegialita sudcov a prokurátorov? Dokedy budú chcieť týchto ľudí chrániť?“ pýta sa Hlina.

Podľa neho ide o zlyhanie celého systému. „Dovolili sme vytvoriť „štát v štáte“. Pod rúškom nezávislosti sa vytvorilo niečo, čo ako rakovina požiera náš štát. Zo spravodlivosti sa stal priemysel. Spravodlivosť je tovarom, dá sa kúpiť ako kečup v hypermarkete. Zmena musí prísť,“ dodal.

Trnka by sa mal vzdať svojej funkcie

Nadácia Zastavme korupciu vyzýva prokurátora Dobroslava Trnku, aby sa okamžite vzdal svojej funkcie. Zároveň žiada, aby sa generálny prokurátor Jaromír Čižnár prestal skrývať. Informoval o tom Martin Suchý z Nadácie Zastavme korupciu. „Po zverejnení nahrávky medzi obžalovaným podnikateľom Marianom K. a Trnkom je nemysliteľné, aby tento človek sedel na Generálnej prokuratúre,“ uviedla riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková.

Zároveň nadácia vyzvala generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára, aby sa ďalej neskrýval a začal konať aj voči ostatným, ktorí čelia podozreniam, že spolupracovali s Kočnerom. „Prokuratúra je jeden z hlavných pilierov právneho štátu. Ak zlyháva ona, zlyháva štát,“ konštatovala Petková. Čižnár by mal podľa Nadácie Zastavme korupciu okamžite nariadiť previerku spisov prokurátora Bystríka Paloviča, ktorý sa podľa Denníka N spomína v Threeme, a ďalších prokurátorov. V prípade pochybení by nemal čakať na výsledky vyšetrovania, ale okamžite začať disciplinárne konanie a zbaviť ich funkcie.

Výzva predsedu OKS

Podpredseda Občianskej konzervatívnej strany Juraj Petrovič sa dnes obrátil na generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára s výzvou, aby okamžite pozastavil výkon prokurátorskej funkcie Dobroslavovi Trnkovi. Petrovič svoju výzvu odôvodnil dnes zverejnenými informáciami o nahrávke rozhovoru medzi Dobroslavom Trnkom a trestne stíhaným Marianom Kočnerom. Zo zverejnených informácií vyplýva dôvodné podozrenie, že sa obaja mohli dopustiť viacerých trestných činov.

Prvýkrát sa informácia o nahrávke rozhovoru medzi Trnkom Kočnerom objavila v januári tohto roku. Predseda OKS a poslanec NR SR (klub SaS) Ondrej Dostál podal dňa začiatkom januára 2019 trestné oznámenie pre podozrenie, že v súvislosti s uvedenými informáciami mohlo prísť k spáchaniu trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa alebo niektorého z trestných činov korupcie, najmä trestného činu prijímania úplatku, podplácania alebo nepriamej korupcie. „Dovoľujem si obrátiť sa na Vás s otázkou, ako je možné, že doteraz nebol D. Trnkovi pozastavený výkon prokurátorskej funkcie, a zároveň Vás vyzvať, aby ste tak bezodkladne urobili,“ uviedol vo svojej výzve Juraj Petrovič.

Generálny prokurátor Čižnár, začnite konať!

Iniciatíva Za slušné Slovensko vyzvalo generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára, aby vo veci začal konať a podal podnet na disciplinárne konanie Dobroslava Trnku. „Kočner mal svojich sudcov a prokurátorov, mal svojich politikov, mal svojich kumpánov, mal svoje volavky, mal svojich biznis partnerov.... a mal Dobroslava Trnku,“ uviedla iniciatíva.

„Namiesto toho aby ako generálny prokurátor zabezpečoval poriadne prešetrenie všetkých káuz a prípadov, v časoch ich skutočného zametania pod koberec si otváral šampanské s Kočnerom, keď dúfali v predĺženie ich imunitnej éry. Aj doteraz bolo mnoho dôvodov a podozrení na to, že Trnka nikdy nemal byť generálnym prokurátorom a nemá na prokuratúre čo robiť,“ napísali na sociálnej sieti s tým, že musí proti nemu začať proces. „Generálny prokurátor Čižnár, začnite konať! Podajte podnet na disciplinárne konanie a Trnku, podriadeného Kočnera a podriadeného záujmom mocných, raz a navždy odstavte od toho, aby mohol ovplyvňovať spravodlivosť.“

Rozhovor Kočnera s Trnkom

Kočner mal varovať bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku, že ho zabijú. Dôvodom malo byť, že Trnka sa pokúsil vydierať šéfa Penty Jaroslava Haščáka Gorilou, teda nahrávkou jeho rozhovorov v konšpiračnom byte, o ktorej bol Haščák presvedčený, že už neexistuje. S informáciou prišiel Denník N, ktorému sa podarilo získať 70-minútovú nahrávku rozhovoru medzi Trnkom a Marianom K.

„Ešte raz, prestaň klamať. Zabijú ťa,“ zúri Kočner. „Ja viem, že ma zabijú. Ja som mŕtvy,“ odpovedá rezignovane Trnka a povie aj to, že je pripravený si sám kúpiť guľku do hlavy. „Zabijú ťa, ale odserie si to aj tvoj syn, ty k…t. Hovorím ti, prestaň klamať a nehádž to na nich,“ hovorí Kočner. Ten si kúpil Gorilu a jej kópiu uložil v trezore Trnku.

Trezor je bezpečné miesto

Veril tomu, že trezor generálneho prokurátora je naozaj bezpečné miesto, kde sa nikdy nemôže uskutočniť domová prehliadka. Keď Trnka končil vo funkcii, nahrávku Gorily si odchádzajúci generálny prokurátor zobral so sebou. Marian K. Haščákovi klamal, keď mu povedal, že už žiadna nahrávka neexistuje. Jednu nechal u Trnku, ale mohlo sa stať aj to, že ju tam jednoducho zabudol a nevypýtal si ju od neho späť, píše Denník N.

Trnka je stále prokurátor. Nahrávku jeho rozhovoru s Marianom Kočnerom má od novembra 2018 polícia. Dostala už aj znalecký posudok, ktorý hovorí, že hlasy na nahrávke naozaj patria Trnkovi a Marianovi K. a že nejde o zmanipulovaný alebo upravený rozhovor. Vo veci zatiaľ voči nikomu nebolo vznesené obvinenie. Polícia hovorí, že prípad vyšetruje, ale viac povedať nemôže.