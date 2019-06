Učitelia by mali predkladať odpis z registra trestov: Chcú minimalizovať riziko, tvrdí Saková

Denisa Saková

Zdroj: TASR - Pavol Zachar

BRATISLAVA - Ministerka vnútra Denisa Saková by podporila myšlienku, aby učitelia pri nástupe do zamestnania museli predkladať odpis z registra trestov. Uviedla to pre médiá po dnešnom rokovaní vlády v reakcii na medializované informácie o bratislavskom učiteľovi obvinenom zo sexuálneho zneužitia žiaka.