Fraška pri odvolávaní ministra Érseka za kauzu Višňové: Prázdna sála, koalícia hovorí o divadle

Danko po treťom pokuse o otvorenie schôdze skonštatoval, že snemovňa nie je uznášaniaschopná. "Odkladám túto schôdzu na zajtra na 9. hodinu," vyhlásil. Zároveň vyzval opozíciu, aby vo vlastnom záujme, ak chce o tejto téme rokovať, prišla v piatok do parlamentu.

Mimoriadnu schôdzu s jediným bodom zvolal Danko na štvrtok na základe podpisov poslancov SaS, hnutia Sme rodina a nezaradených poslancov. Tí odovzdali návrh v piatok (29. 3.) v parlamente. Predloženie návrhu na odvolanie Érseka z postu ministra dopravy odôvodnili opoziční poslanci tým, že "ako minister je politicky zodpovedný za to, v akom stave máme v SR cestnú a železničnú infraštruktúru".

Andrej Danko Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Ako najzávažnejší dôvod uviedli spôsob riadenia na úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala. Vyčítajú mu tiež meškanie diaľničných úsekov. Rezort dopravy kritiku odmieta a tvrdí, že SaS vnáša do odborných tém politiku a takto chce na seba upozorniť. Vláda nesúhlasí s odvolaním Érseka z funkcie. Na stredajšom (3. 4.) rokovaní prijal vládny kabinet uznesenie, v ktorom konštatuje, že minister plní programové vyhlásenie vlády.

Vláda sa zhodla, že Érsek vyriešil niekoľko kritických situácií a v oblasti diaľničnej výstavby naštartoval viacero dôležitých stavieb. Tvrdí, že pracuje na zlepšení stavu ciest a mostov a prispel aj k rozvoju železničnej dopravy a hľadá možnosti, ako podporiť alternatívne druhy dopravy. Vláda preto nevidí dôvody na odvolanie ministra.

Opozícia si neplní povinnosti

Opozícia si neplní svoje povinnosti, z odvolávania ministrov robí len divadlo. Tvrdia to tri koaličné poslanecké kluby Smer-SD, SNS a Most-Híd, ktoré kritizujú opozíciu za nedostatok jej poslancov v pléne k parlamentnej schôdzi na odvolanie ministra dopravy Árpáda Érseka. Pre nízky počet poslancov schôdzu zatiaľ neotvorili a hrozí presunutie.

"Chceli by sme vyjadriť rozhorčenie nad tým, že opozícia tu neustále vytvára teátro s odvolávaním ministrov, v tomto prípade s ministrom Érsekom. Pritom nie je schopná zabezpečiť ani účasť na začiatku schôdze, ktorú sama zvoláva. Z toho vidieť, že to je naozaj účelové a nie vecné," povedal poslanec Smeru-SD Juraj Blanár.

Juraj Blanár Zdroj: SITA/Branislav Bibel

"Za SNS tu máme poslancov, ktorí sa zaprezentovali, ale opozícia neprišla v počte, aby mohla byť schôdza vôbec otvorená. Je to hanba opozície. Oni si zvolajú schôdzu a vlastnou neúčasťou zablokujú jej otvorenie," uviedol predseda klubu SNS Tibor Bernaťák. Dodal, že koalícia zabezpečila dostatočný počet poslancov na otvorenie schôdze, ak by tu opozícia bola.

"My nechceme schôdzu zablokovať, budeme sa aktívne zúčastňovať," doplnil šéf klubu Mosta-Híd Tibor Bastrnák s tým, že za ministrom si stoja, dôvody na jeho odvolanie sú podľa neho vymyslené. "Opozícia nemá normálne témy, stále preto vytvára bludy," poznamenal. "Ako koalícia sme od začiatku boli pripravení, aby schôdza normálne prebehla," doplnil Blanár. Koaličné kluby vyzývajú opozíciu, aby verejnosti povedala pravdu, že robí len divadlo. Zároveň podporujú ministra Érseka. Podľa ich slov nie sú dôvody na jeho odvolanie.

Arpád Érsek Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Iniciatíva liberálov

"Prakticky všetky diaľničné úseky, ktoré vo svojom funkčnom období zdedil, meškajú a hoci je ministrom dopravy od 31. augusta 2016, nedokázal meškaniu nijako zabrániť. Informovanosť občanov - daňových poplatníkov o tom, kedy budú tieto úseky naozaj hotové a čo je príčinou zdržania, chýbajú," uvádza sa v návrhu skupiny poslancov na vyslovenie nedôvery ministrovi dopravy z iniciatívy liberálov.

Čítajte aj: PRÁVE TERAZ Polícia objasnila envirokriminalitu v súvislosti s výstavbou D4 a R7

Cesty prvej triedy ako hlavná cestná infraštruktúra podľa opozície pod vedením ministra dopravy neustále chátrajú a každý rok sa zvyšuje podiel úsekov v nevyhovujúcom alebo havarijnom stave. Narastá tiež počet mostov na cestách I. triedy v havarijnom stave a podľa poslancov je len otázkou času, kedy kolaps jedného z nich zapríčiní absolútny dopravný kolaps na cestách. Ako ďalej vyplýva z návrhu poslancov, na opravy ciest I. triedy ide ročne zhruba 50 mil. eur, čo spôsobuje ich trvalé chátranie.

Problémy s tunelom Višňové

Poslancom sa nepáči ani prístup ministra dopravy k riešeniu situácie na problematickej stavbe úseku D1 s tunelom Višňové. Pre výrazné meškanie prác vláda na návrh Érseka odsúhlasila uzavretie dohody o zrušení zmluvy o dielo s taliansko-slovenským združením Salini Impregilo a Dúha a výber nového zhotoviteľa na dokončenie tejto stavby. Minister mal podľa časti opozície hľadať všetky dostupné možnosti k vzájomnej dohode so zhotoviteľom.

Zdroj: NDS a.s.

Poslanci tvrdia, že v uzavretej dohode ustúpil iba štát. "Umožnil zhotoviteľovi odísť zo stavby prakticky bez finančných postihov a ešte k tomu nás, daňových poplatníkov, zaviazal odkúpiť zariadenie staveniska, ktoré tam zhotoviteľ zanechal. K tomu ešte náklady na bezpečnostné opatrenia a stráženie stavby až do prevzatia staveniska novým zhotoviteľom," upozornili poslanci. Finančné požiadavky, ktoré počas výstavby vzniesol zhotoviteľ, podľa nich stále posudzuje komisia pre riešenie sporov a nie je vylúčené, že ich aj tak zaplatí štát.

Čítajte aj: Nekonečný príbeh tunela Višňové: Opozícia ostro kritizuje postup Érseka aj NDS

Ministerstvo dopravy a výstavby v súvislosti s iniciatívou liberálov na vyslovenie nedôvery ministrovi Érsekovi uviedlo, že SaS chce odvolať ministra za to, že stavba na Višňovom sa nezabrzdí na dlhé roky a bude pokračovať v najkratšom možnom čase, vďaka čomu sa zachránia peniaze z eurofondov. „Navyše sa postaral aj o to, aby tu znova nevznikol problém s nevyplatenými živnostníkmi a subdodávateľmi a je zarážajúce, že proti tomu protestuje strana, ktorá je podľa vlastných slov na strane podnikateľov,“ informovala hovorkyňa ministerstva dopravy Karolína Ducká. „Považujeme to za čisto politickú akciu opozičnej strany, ktorej klesajú preferencie a takto chce na seba upozorniť,“ dodala.