Na obzore nové spojenie v pravici: Csáky rokuje s Matovičom o koalícii do parlamentných volieb

„Ale aj pre pána Matoviča, aj pre SMK je trochu citlivé ísť do koalície vo forme jedna slovenská a jedna maďarská strana. Mali by byť minimálne dve alebo viac slovenských strán plus SMK a máme garanciu, že sa nestratia ani hlasy tých menších strán," povedal v Tablet.TV europoslanec SMK Pál Csáky.

Strana maďarskej komunity má podľa neho okolo 100 až 110.000 verných voličov. To samo osebe na postup do Národnej rady (NR) SR nestačí, nie je to však zanedbateľné číslo. „SMK môže ísť do parlamentných volieb sama, ale je to riskantné, lebo nemusí dosiahnuť pätpercentnú podporu. Druhá možnosť je spojenie s Mostom-Híd, tam chcem jasne povedať, že najväčšou prekážkou je osoba pána Bugára a skupina ľudí okolo neho," povedal Csáky.

Zdroj: SITA/Tomáš Bokor

„Existuje aj tretia cesta. Ak niekto, aj slovenskí politickí partneri, chcú skutočne zmenu, tak majú rozmýšľať dopredu. A to znamená v nejakej forme zopakovať model z roku 1998, veľkú koalíciu, ktorej súčasťou by bola aj SMK," navrhuje Csáky.

„Stálo by za to, premyslieť to. Ak si pán Kiska skutočne založí stranu, zasiahne to súčasné menšie opozičné politické strany. Aj ich záujmom je, aby sa ich hlasy nestratili a aby sa vytvoril nejaký reformný blok alebo blok na zmenu. Politická klíma, ktorá sa vytvorila prezidentskými voľbami, môže byť využitá na vytvorenie takejto cesty, SMK je otvorená rokovať aj o týchto možnostiach," zdôrazňuje europoslanec.

Priznáva, že v týchto prezidentských voľbách sa SMK výraznejšie nepresadila, oceňuje však zvolenie Zuzany Čaputovej. „Chcem zablahoželať pani Čaputovej k víťazstvu, myslím si, že je to dobré znamenie pre Slovensko. Aj keď v tejto chvíli nevieme, kto ona vlastne je. Prvé verejné vystúpenia boli veľmi sympatické, ale prezidentovanie je zložitejšia vec a kvalita sa ukáže, keď prídu krízové situácie. Želám jej, aby zvládla dobre aj tieto situácie a bola prezidentkou pre každého občana SR," uviedol Csáky.

Zdroj: SITA/Marko Erd

„A aby si dala pozor aj na celý širší región, na V4 a naše vzťahy s Európskou úniou. Bude to dôležité a V4 je predsa len hodnota, aj spolupráca prezidentov v tejto oblasti je naozaj dôležitá," pripomenul Csáky.

Nastupujúca prezidentka je otvorená k menšinám, v kampani sa však kriticky vyjadrovala na adresu situácie v Poľsku a Maďarsku. „Keď bola kandidátkou, vyjadrila sa k niektorým témam ako občianka. Keď už bude prezidentka, bude musieť vážiť slová. Spolupráca V4 je dôležitá aj pre našu krajinu. Určitá veľkorysosť, respektíve opatrnosť bude namieste, ale to je na nej a na jej poradcoch," povedal Csáky.

Dodal, že medzi voličmi maďarskej národnosti mala Zuzana Čaputová nadpriemernú podporu. „Má obrovskú podporu, čo ona aj opätovala a po prvom aj druhom kole sa voličom poďakovala aj po maďarsky. To zatiaľ žiadny prezident neurobil," pripomenul.

Prezidentský kandidát SMK, predseda strany József Menyhárt, sa z kampane stiahol niekoľko týždňov pred voľbami, keď dosahoval v prieskumoch približne 1,5-percentnú podporu. Voličom odporučil Roberta Mistríka, ktorý sa o niekoľko dní neskôr tiež vzdal kandidatúry v prospech Zuzany Čaputovej.

„Veľmi dobre to z našej strany nevyšlo. Analyzujeme to. V SMK sú dve skupiny. Prvá skupina hovorí, že keďže prvé prieskumy verejnej mienky neboli pre pána Menyhárta celkom priaznivé, je pochopiteľné a logické, že urobil to, čo urobil. Aj so súhlasom Predsedníctva SMK. Druhá skupina hovorí, že to nemal urobiť. Časť našich voličov nešla voliť a my nemôžeme tlačiť ľudí do toho, aby boli pasívni," reaguje Csáky.

SMK však mala malú reálnu šancu presadiť v prezidentských voľbách svojho kandidáta, oveľa významnejšou skúškou budú pre stranu eurovoľby. „Pre SMK je to životne dôležitá záležitosť. SMK je parlamentná strana preto, že má jedného poslanca v Európskom parlamente (EP). Keby to stratila, dostane sa do druhej ligy," povedal Csáky.

Dodal, že on osobne sa snaží byť v kontakte s voličmi počas celého volebného obdobia. „Ja som asi jediný europoslanec na Slovensku, ktorý vydáva pravidelne dvakrát za rok aj publikáciu, kde dávam odpočet svojich činností. Tento týždeň vyjdú ďalšie noviny poslanca Csákyho, kde dávam odpočet," povedal.

Voličov chce osloviť témami európskej bezpečnosti, riešenia migrácie, ako aj dodržiavania ľudských a menšinových práv. „Bol som minulý týždeň jediným europoslancom zo Slovenska, ktorý vystúpil aj v diskusii, keď sme hovorili o vražde maltského novinára a pána Kuciaka," poznamenal.

Csákyho volebný program bude mať dvanásť bodov. „Ďalšie veci sú finančná stabilita a stabilita eura, regionálna politika, podpora zaostalých a zaostávajúcich regiónov. Tam musíme dať v budúcom rozpočte viac peňazí, ale musí byť aj lepšia kontrola, vidíme, čo sa stalo na východe Slovenska. Pre mňa osobne bolo veľmi silné zadosťučinenie, že terajšej vláde navrhli, aby sa vrátili ku kontrolným mechanizmom, ktoré som zaviedol ja, ešte ako podpredseda vlády tejto oblasti v rokoch 2004 až 2006," tvrdí Csáky.

Zdroj: SITA

Hoci viacerí politológovia predpovedajú po tohoročných eurovoľbách posilnenie euroskeptických strán v EP, Csáky dúfa, že to pomer síl zásadne nezmení. „Nie som veľmi znepokojený, že po eurovoľbách získajú nezaradené a nie celkom prijateľné politické sily príliš veľkú silu. Asi budú mať väčšiu, ale myslím si, že budúcnosť Európy môže byť garantovaná spoluprácou Európskej ľudovej strany a socialistov tak ako doteraz," povedal.

SMK je v EP členskou stranou Európskej ľudovej strany. „Táto strana je garantom stability, aj keď, samozrejme, nie je to strana bez chyby. Sú tam nejaké interné rozpory. Ale to je logické aj preto, že je taká veľká," poznamenal.

Zatiaľ čo europoslanec Eduard Kukan pred niekoľkými týždňami v diskusii v Tablet.Tv predpokladal, že najpravdepodobnejším zavŕšením britskej drámy bude brexit bez dohody, štátny tajomník rezortu zahraničných vecí František Ružička 27. marca dúfal, že Briti najhoršiu možnosť rozchodu odmietnu. „Ja som asi jediný europoslanec, ktorý tri roky tvrdí, že brexit nebude," reagoval Csáky. Dodal, že politické rozhodnutie o rozdelení je jedna vec a druhá možnosť úspešne v praxi realizovať mimoriadne komplikovanú operáciu.

„Ja by som otočil filozofiu a teraz by som sa na to díval z hľadiska budúcnosti. Veľká Británia je veľká silná krajina. Aj ekonomicky, aj politicky. My s touto krajinou musíme spolupracovať a chceme spolupracovať. To znamená, že naším záujmom je, aby sme im nerobili zbytočné prekážky," povedal.

„Vidíme, že problém je teraz u nich, brexit celkovo je veľká hlúposť. Prepáčte za výraz. Ja veľmi dúfam, že v apríli dôjde k situácii, že budú žiadať ďalší odklad a potom, keď príde ďalší odklad, tak už brexit nebude," uzavrel Csáky.