Ochranári, neposkojní lesníci a pôdohospodári už toho majú dosť: Žiadajú odvolanie Matečnej

Ako novinárom povedal Rastislav Mičaník z iniciatívy My sme les, podnetom na spustenie výzvy bolo ignorovanie naliehavých problémov ako aj negatívne dopady zlých a nekompetentných rozhodnutí v rezorte pôdohospodárstva. Keďže ministerka Matečná sama neodstúpila, žiadajú predsedu vlády, aby do konca marca predložil prezidentovi návrh na jej odvolanie. „Dúfame, že pán premiér vypočuje hlas ľudu a zachová sa ako správny politik zodpovedný za túto vládu,“ vyhlásil Mičaník.

Environmentalista zo Slovenského ochranárskeho snemu Mikuláš Huba Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

Strácame to najcennejšie prírodné dedičstvo

Karol Kaliský z iniciatívy My sme les vysvetlil, že na Slovensku sa musí zmeniť prístup k lesom, ktoré spravuje ministerstvo pôdohospodárstva. „Spravuje ich však takým spôsobom, že strácame to najcennejšie prírodné dedičstvo v tých najvýznamnejších chránených územiach, teda v národných parkoch,“ vyhlásil Kaliský. My sme les predložila agrorezortu jasné požiadavky, ako zmeniť spravovanie lesov, ministerstvo ich však doteraz ignorovalo. Dôsledkom je, že Slovensko pre slabú ochranu prírody čelí konaniu Európskej komisie, ktorá mu dokonca hrozí žalobou na Európskom súdnom dvore.

Zástupca iniciatívy My sme les lesník Karol Kaliský Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

Ako povedal Matúš Hríbik z lesníckej iniciatívy Odmietame, ministerka Matečná odmieta prijať nespokojných lesníkov a rokovať s nimi o ich problémoch. „Ministerka Matečná nemá našu dôveru,“ konštatoval. Táto skupina lesníkov presadzuje prírode blízke hospodárenie v lesoch a hľadá inovatívne spôsoby spravovania lesov.

Zástupca lesníckej iniciatívy Odmietame Matúš Hríbik Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

Environmentalista zo Slovenského ochranárskeho snemu Mikuláš Huba zdôraznil, že najúčinnejším regulátorom negatívnych dopadov klimatickej zmeny je les a pôda, pričom práve tieto dve zložky prírodného prostredia spadajú pod rezort pôdohospodárstva. „Pokiaľ súčasná šéfka agrorezortu nechápe dôležitosť týchto dvoch zložiek prírody, tak ju treba vymeniť za niekoho, kto to chápe,“ vyhlásil.