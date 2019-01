Martina Moravcová: Z najúspešnejšej slovenskej plavkyne šťastná mamina

Martina Moravcová sa narodila 16.januára 1976 v Piešťanoch. Od útleho veku mala blízko k vode, pretože plávaniu sa venovali aj jej rodičia mama Darina i otec Karol

Na medzinárodnej scéne prvýkrát zažiarila v roku 1991, keď na juniorských majstrovstvách Európy v Antverpách vybojovala dva cenné kovy. Už ako 16-ročná okúsila olympijskú atmosféru, na OH 1992 v Barcelone bola najmladšou členkou česko-slovenskej výpravy. Na ďalších štyroch olympiádach štartovala už ako reprezentantka SR.

Martina má vo svojej zbierke 67 medailí z vrcholných podujatí vrátane dvoch strieborných z OH 2000 v Sydney, šesťkrát sa stala najúspešnejšou športovkyňou Slovenska. Je sedemnásobnou majsterkou sveta v krátkom bazéne a 19-násobnou európskou šampiónkou. Z kontinentálnych šampionátov v dlhom bazéne vylovila tri zlaté medaily.

Na olympiáde v Sydney sa tešila zo striebra na 100 m motýlik a 200 m voľný spôsob. Mimoriadne úspešne si počínala na podujatiach Svetového pohára, na ktorých vybojovala 105 zlatých medailí, trikrát sa stala celkovou víťazkou prestížneho seriálu. Počas kariéry vytvorila tri svetové, 16 európskych a 207 slovenských seniorských rekordov.

Slovensko reprezentovala Martina Moravcová na siedmich MS v dlhom bazéne (medailová bilancia 0-3-2), na ôsmich MS na krátkom bazéne (7-5-5), na deviatich ME v dlhom bazéne (3-10-1) a na desiatich ME v krátkom bazéne (19-8-2). Aktívnu kariéru oficiálne ukončila v decembri 2012, na plávanie však nezanevrela. Každé leto sa vracia z Dallasu do Piešťan, kde organizuje letné kempy pre talentované deti.

Ona sama je už dvojnásobnou maminou. Má dcérku Karolínu, ktorá tiež miluje plávanie, a syna Miška. Dá sa povedať, že je mamou na plný úväzok, no vo voľnom čase sa stále rada venuje trénovaniu.