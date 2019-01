Danko sa ku kandidátom na ústavných sudcov odmietol vyjadriť: Fica tam pretláčať nebude

Predseda Smeru-SD Robert Fico je medzi 40 uchádzačmi, ktorí zabojujú o post ústavných sudcov. Čo by sa mohlo stať, aby sa Fico vyhol menovaniu prezidentom Andrejom Kiskom, naznačil pre Denník N bývalý predseda Ústavného súdu SR Ján Mazák. Časť politikov podľa Mazáka jasne koketuje s myšlienkou na paralyzovanie Ústavného súdu SR na obdobie piatich mesiacov. Len preto, aby prezident Andrej Kiska nemohol uplatniť svoju kompetenciu vybrať a vymenovať nových členov Ústavného súdu SR, o ktorých by už rozhodovala nová hlava štátu. Ak by nebol ustanovený nový predseda ústavného súdu, do ktorého rúk skladá sľub novozvolený prezident, prešli by kompetencie do právomoci predsedu Národnej rady SR. Fica by tak podľa Mazáka mohol vymenovať práve Andrej Danko.

"Predseda Národnej rady SR Andrej Danko nebude komentovať mená kandidátov na post ústavných sudcov, zároveň odmieta úbohé špekulácie o tom, že by mal práve on vymenovať Roberta Fica za sudcu Ústavného súdu SR," povedal Kostelník. Podľa súčasných pravidiel Národná rada SR zvolí 18 kandidátov, z ktorých následne prezident Slovenskej republiky vymenuje polovicu. Noví sudcovia sa budú voliť podľa starých pravidiel, keď sa vládnej koalícii nepodarilo presadiť na jeseň minulého roka zmeny.

Uchádzačom stačí získať nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov Národnej rady SR, najmenej však 39. Parlament zvolí 18 kandidátov, z ktorých následne prezident Slovenskej republiky vymenuje polovicu. Novinkou bude verejné vypočutie kandidátov pred ústavnoprávnym výborom Národnej rady SR, na ktorom sa môže zúčastniť aj prezident. Z neho bude vyhotovený aj audio či videozáznam. Deviati sudcovia, respektíve sudkyne, budú obliekať taláre najbližších 12 rokov.

Medzi nominovanými sú Daniela Švecová, Peter Kresák, Monika Jankovská, Edita Pfundtner, Ján Šikuta, Ján Štiavnický, Eva Kováčechová, Robert Šorl, Libor Duľa, Martina Jánošíková, Soňa Mesiarkinová, Marek Tomašovič, Dagmar Fillová, Pavol Malich, Peter Molnár, Martin Vernarský, Ladislav Duditš a Marián Sluk. Tiež Michal Matulník, Peter Straka, Radoslav Procházka, Boris Gerbery, Ľuboš Szigeti, Zuzana Pitoňáková, Ján Drgonec, Michal Truban a Radovan Hrádek, Anton Dulak, Eva Fulcová, Karol Kovács, Miloš Maďar, Juraj Sopoliga, Ivan Fiačan, Michal Ďuriš, Lucia Kurilovská, Martin Javorček, Kajetán Kičura, Štefan Kseňák, Peter Melicher a Robert Fico.