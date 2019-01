Šefčovič je podľa Kažimíra veľmi nádejný kandidát na prezidenta SR

"Myslím si, že pre našu stranu aj Slovensko to bude veľmi dôstojný kandidát," povedal Kažimír s tým, že rozhodnúť sa však musí Šefčovič. "Je to reálna záležitosť," povedal o Šefčovičovej možnej kandidatúre minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD). Na otázku, či sa v strane hovorí aj o Jánovi Kubišovi, uviedol, že v tejto chvíli hovoria o Šefčovičovi. Ten by mal čoskoro povedal svoje rozhodnutie. "Ak sa pán Šefčovič rozhodne, že bude nominovaný cez stranu, som presvedčený, že jeho skúsenosti sú dostatočné, aby vedel tento post zastávať," podotkol minister práce Ján Richter (Smer-SD).

Prezidentské voľby budú na jar, mali by sa konať v marci. Smer-SD pôvodne chcel za kandidáta ministra zahraničia Miroslava Lajčáka (nominant Smeru-SD), ten však dlhodobo kandidatúru odmieta. Myslí si, že Šefčovič by bol výborný kandidát.

Šefčovič dostal ponuku na prezidentskú kandidatúru, čo sám potvrdil. Zatiaľ neprezradil, či ju už prijal. Potvrdil, že dlhodobo registruje hlasy v prospech jeho možnej kandidatúry a váži si ich. "Aj v poslednom období sa na mňa obrátilo viacero osobností s tým, že Slovensko potrebuje prezidenta, ktorý prispeje k celospoločenskému zmieru, ešte jasnejšiemu ukotveniu v rámci Európy a tiež k ďalšiemu posilňovaniu jeho pozície vo svete," uviedol.

Hovorí, že mu záleží na budúcnosti Slovenska, preto si vypočul ponuku Smeru-SD o kandidatúre a rozhodne sa v dohľadnom čase. "Bez ohľadu na to, ako sa v dohľadnom čase rozhodnem, som presvedčený, že Slovensko potrebuje jasne povedať, že patrí do modernej, vyspelej a sebavedomej Európy," doplnil.