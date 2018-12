Mimoparlamentné KDH nepostaví vlastného kandidáta na prezidenta, uvedomuje si zodpovednosť

VYSOKÉ TATRY – Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) nepostaví v prezidentských voľbách vlastného kandidáta aj preto, že si uvedomuje obrovskú zodpovednosť. Po Rade KDH, ktorá v sobotu zasadala v Novom Smokovci vo Vysokých Tatrách, to povedal jej predseda Alojz Hlina. Zvolila aj prvú šesticu kandidátov do eurovolieb. TASR o tom informoval hovorca strany Stano Župa.

Kresťanskí demokrati podľa neho vyhodnocujú prezidentské voľby veľmi rozumne a s rozvahou, pretože vedia, aké sú okolnosti. Podľa Hlinu v nich hrozí, že sa do druhého kola môže dostať kandidát Smeru-SD alebo Slovenskej národnej strany a Štefan Harabin. „A povedzme si pravdu, toto by bolo naozaj sociologicky zničujúce pre našu spoločnosť. My sme si vedomí našej zodpovednosti, a preto sme pripravili návrh v rámci našich možností,“ uviedol. Strana podľa prijatého uznesenia „hľadá zhodu pre spoločného konzervatívneho prezidentského kandidáta s kresťanskými hodnotami v širšom politickom priestore“.

Predseda KDH Alojza Hlina. Zdroj: SITA/Diana Černáková

„KDH je pripravené rokovať s víťazom primárnych volieb, ktorý by vzišiel zo zápasu medzi Veronikou Remišovou a Františkom Mikloškom,“ uviedol Župa. Ak by k tomu nedošlo, tak strana v prvom kole prezidentských volieb podporí kandidáta s podporou opozície, ktorý má najväčšiu šancu dostať sa do druhého kola. „Avšak za predpokladu, že dôjde k dohode medzi ním a KDH v kultúrno-etických otázkach,“ doplnil.

Rada KDH prerokovala aj voľby do Európskeho parlamentu. Jej členovia zvolili šesť kandidátov s tým, že ostávajúcich osem zvolia na ďalšej rade a zároveň na nej určia aj záverečné poradie. Prvú šesticu tvorí Marián Čaučík, Andrej Klapica, Miriam Kuzárová, Miriam Lexmann, Peter Stach a Ivan Štefanec. „Títo šiesti kandidáti sú ľudia so svojimi príbehmi, so svojimi skúsenosťami, a hlavne aj so svojimi výsledkami. Každý z nich má za sebou hodnotový systém, majú svoj hodnotový rebríček poukladaný tak, že kresťanské hodnoty sú na prvom mieste,“ povedal podpredseda Milan Majerský.