Je to definitívne: Ministri odobrili nákup 14 stíhačiek F-16, FOTO slávnostný podpis

BRATISLAVA - Vláda SR súhlasí s podpisom zmlúv na obstaranie 14 stíhačiek F-16 Block 70/72 americkej výroby spolu s leteckou výzbrojou, logistickou podporou a výcvikom. Nákup by mal Slovenskú republiku stáť 1,6 miliardy eur.

Samotný zámer nakúpiť tieto nadzvukové lietadlá odobril kabinet ešte v júli. Jeho cieľom má byť splniť ciele spôsobilosti NATO v oblasti vzdušnej obrany, nahradiť morálne a technicky zastarané lietadlá MiG-29 a rozšíriť spôsobilosti slovenského stíhacieho letectva o ničenie pozemných cieľov. Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) vtedy informoval, že Slovensko za balík 14 amerických lietadiel, výcvik, muníciu a logistiku zaplatí v nasledujúcich rokoch 1,589 miliardy eur. Dododané majú byť do roku 2023, dovtedy majú ochranu vzdušného priestoru zabezpečovať lietadlá ruskej výroby MiG-29.

Ministerstvo obrany ešte koncom novembra informovalo, že boli podpísané technické zmluvy na obstaranie týchto lietadiel. Pellegrini v reakcii vyhlásil, že sú zatiaľ neplatné, keďže nebol udelený súhlas ministerstva financií. Ministerstvo potom spresnilo, že boli podpísané iba drafty príslušných technických zmluvných dokumentov. Opozícia za tento postup ministra obrany Petra Gajdoša (SNS) kritizovala a vyzývala na jeho odvolanie.

Slovensko definitívne obstará 14 lietadiel typu F-16 Block 70/72. Uviedol to dnes po rokovaní vlády SR jej predseda Peter Pellegrini (Smer-SD), ktorý okrem iného uviedol, že rezort obrany má k nákupu aj potrebný súhlas Ministerstva financií SR. Slovensko vynaloží na nové stíhačky viac ako 1,6 miliardy eur, vrátane výcviku pilotov, pozemného personálu, munície, či logistickej podpory. Pellegrini presnú sumu nepovedal, podľa jeho slov však Slovensko bude mať špičkové lietadlá, ktoré sú plne kompatibilné s lietadlami našich spojencov v rámci Severoatlantickej aliancie (NATO) či Európskej únie.

"Slovenská vláda dnes rozhodla o tom, že obstaráme 14 lietadiel F-16. Ministerstvo obrany SR má aj súhlas rezortu financií. Slovensko bude tak definitívne svoj vzdušný priestor chrániť týmito lietadlami. a nie ruskými MiG-29. Ku kontraktu budú podpísané aj ďalšie zmluvy, o servise, či ďalších záležitostiach," povedal Pellegrini. Predseda doplnil, že obstaranie nových stíhačiek je v súlade s našimi záväzkami o navyšovaní výdavkov na obranu. Slovensko obstará 12 jednomiestnych stíhačiek a dve dvojmiestne, ktoré budú slúžiť na výcvik. Prvé štyri kusy budú dodané v priebehu roka 2022, ďalších desať o rok neskôr. V Spojených štátoch amerických (USA) sa bude pripravovať 22 pilotov a vyše 160 vojakov, ako pozemný personál. Kompetentní nekonkretizovali dĺžku, na ktorú bol uzatvorený kontrakt na servis lietadiel. Pôvodne sa hovorilo o dvoch rokoch.

Slávnostný podpis

Príslušné dokumenty v stredu slávnostne podpísali minister obrany Peter Gajdoš (SNS) a viceprezidentka spoločnosti Lockheed Martin Ana Wugofski. Obstarávať sa bude 14 kusov lietadiel, letecká výzbroj, logistická podpora a výcvik leteckého aj pozemného personálu. Stíhačky majú byť dodané do konca roka 2023.

"Zavŕšili sme proces obstarania nových stíhacích lietadiel. Slovenská republika ukončí ochranu vzdušného priestoru lietadlami MiG-29 a nakúpi lietadlá F-16, najmodernejšiu verziu. Slovensko podpísalo dokumenty, na základe ktorých nakúpi 12 jednomiestnych a dve dvojmiestne, ktoré budú slúžiť na výcvik," ozrejmil premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), ktorý bol osobne pri podpise kontraktu.

Nákup nových supersonických lietadiel označil premiér za významný počin, keďže ide o investíciu v objeme viac ako 1,6 miliardy eur za celý balík. "Slovensko sa tým hlási k svojim záväzkom navyšovať výdavky na vyzbrojovanie a dosiahnuť žiadaný cieľ na úrovni dvoch percent z HDP," deklaroval predseda vlády s tým, že Slovensko chce vyslať jasný signál o svojom ukotvení v EÚ a NATO.

Gajdoš spresnil, že Slovensko bude po nákupe stíhačiek plne kompatibilné so štátmi NATO a EÚ. Do roku 2022 krajine výrobca dodá štyri kusy lietadiel, v roku 2023 zvyšných desať. Súčasťou kontraktu je aj výcvik leteckého personálu. Dovedna pôjde o pilotov a 160 profesionálnych vojakov, ktorí sa budú pripravovať v USA. Dohodnutý je aj servis lietadiel a možnosť ich reklamácie po dobu dvoch rokov.

Minister financií Peter Kažimír (Smer-SD), ktorého rezort mal zástupcov vo vyjednávacom tíme ministerstva obrany, poznamenal, že vystavil súhlas s podpisom kontraktov. Ako vyzerá splátkový kalendár, však podľa svojich slov povedať nemôže. "Najväčšia časť tej ceny sa splatí v najbližších troch rokoch. Toto sme si presadili. Skrátili sme si splátky, aby sme sa vyhli kurzovým rizikám a nemuseli platiť za ich minimalizovanie. Je to aj reakcia na to, že verejné financie sú v dobrom stave," podotkol. Presnú sumu za kontrakt však Kažimír prezradiť nechcel. "To sa musíte obrátiť na rezort obrany. Z tohto pohľadu som nudný civil," uzavrel.

Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) zdôraznil, že vláda sa takto rozhodla a on to nechce komentovať ani pripomienkovať. "Rozhodli sme sa tak. Budeme mať kvalitné stíhačky na x rokov. Bude to drahé, ale nemôžeme sa viesť ako čierni pasažieri v NATO," dodal.