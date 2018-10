Danko: Želám si, aby sme po zrušení sankcií privítali Volodina ako prví

"Ako slovanský národ sme povinní robiť všetko pre to, aby sme zmiernili napätie Európskej únie a Ruskej federácie," povedal Danko. Podľa vlastných slov cíti zadosťučinenie, že jeho cesty do Ruska dnes nasledujú aj parlamentní lídri z iných európskych krajín, ktoré predtým hlasno podporili sankcie proti Rusku.

"Najviac si však želám, aby prvou krajinou po páde sankcií, ktorú navštívi predseda ruskej Štátnej dumy, bolo Slovensko," povedal Danko. "Verím, že sa mi počas môjho predsedovania v NR SR splní sen privítať predsedu ruskej Dumy na oficiálnej návšteve v Bratislave a možno - tak ako to malo byť tento rok - zorganizovať tento eurázijský summit v Bratislave," pokračoval Danko.

Volodin má v dôsledku sankcií zakázaný vstup na územie EÚ. Eurázijský summit, ktorý začiatkom tohto týždňa zorganizovali v Turecku, sa mal podľa pôvodných zámerov dohodnutých s hlavnými iniciátormi - Ruskom a Južnou Kóreou - konať v Bratislave, avšak šéf Štátnej dumy by sa na ňom pre sankcie nemohol zúčastniť.

Danko ďalej v rozhovore pre ruskú agentúru označil sankcie vo všeobecnosti za "prvý krok ku konfliktu, ktorý môže skončiť aj lokálnym vojnovým konfliktom". "Ak je naša spoločná idea zachovanie mieru a riešenie problémov diplomatickou cestou, tak by sme mali skôr vyčerpať všetky možnosti dialógu a až potom sa vzájomne trestať," zdôraznil predseda slovenského parlamentu a dodal, že ak sa má predísť väčšiemu konfliktu, dialóg napokon bude aj tak nevyhnutný.

V rozhovore sa prihlásil k pozícii Slovenska ako členskej krajiny EÚ, pričom zopakoval, že sa bude snažiť byť Rusku nápomocný, aby "Rusi cítili cez nás svoju istotu, bezpečnosť a priateľstvo, ako to aj ja vždy cítim, keď som v Rusku".

Reportérka TASS sa ďalej spýtala, či by podporil cestu oficiálnej delegácie poslancov NR SR na Krym, keďže tam podľa nej chodia delegácie z Francúzska či Nemecka, a do akej miery považuje vôľu obyvateľov Krymu o pridružení k Rusku vyslovenú v referende za legitímnu. "Dávate mi otázky, na ktoré by som vám ináč odpovedal ako osoba a inak ako predseda parlamentu. Samozrejme, že aj ja musím ctiť našu zahraničnú politiku a ja nie som prezident SR," povedal Danko v súvislosti s významom funkcie prezidenta v oblasti zahraničnej politiky.

Podľa Danka má Európa viacero problémov podobných Krymu. "Nemáme doriešené Kosovo, nie je historicky doriešený problém Cypru a Turecka. Takže ak chceme hodnotiť iné geopolitické problémy, musíme sa najprv pozrieť do zrkadla," upozornil.

"Vnímam Krym ako problematiku, ktorá súvisí s históriou a otázkami medzinárodného práva, ale neosvojujem si právo na pravdu a na hodnotiacu pozíciu. Ale myslím si, že problematiku Krymu a aj vzťahov Ukrajiny a Ruska by mali riešiť Ukrajinci a Rusi a nemalo by to riešiť iné spoločenstvo. Pretože tak to bude i pri Srboch a Kosove," uviedol Danko s tým, že Slovensko by sa v prvom rade malo snažiť, aby sa vzťahy medzi jednotlivými stranami nezhoršovali.