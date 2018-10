Výjazdové rokovanie v Ploskom: Pre okres Košice-okolie vyčlenila vláda milión eur

PLOSKÉ – Znížiť mieru nezamestnanosti a vytvoriť 822 pracovných miest do roku 2022 je hlavným cieľom Akčného plánu rozvoja okresu Košice-okolie. Na výjazdovom rokovaní v obci Ploské ho v stredu schválil vládny kabinet.

"Vláda na rokovaní prijala akčný plán, pretože Košice-okolie je novozavedený okres, kde úroveň nezamestnanosti je ešte taká, ktorá zaraďuje tento okres medzi menej rozvinuté regióny našej krajiny," uviedol po rokovaní vlády premiér Peter Pellegrini. Z celkovej odhadovanej finančnej investície v rokoch 2018–2022 vo výške minimálne 71,43 milióna eur sa predpokladá krytie z programov spolufinancovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov vo výške 66,68 milióna eur. Celková výška regionálneho príspevku bude 4,75 milióna eur.

Zdroj: SITA/Viktor Zamborský

Vláda schválila aj poskytnutie priameho regionálneho príspevku vo výške jeden milión eur do 31. októbra, a to zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa. Regionálny príspevok vo výške 4,75 milióna eur bude postupne uvoľňovaný do 31. decembra 2022 a bude slúžiť na systémové opatrenia akčného plánu na úrovni okresu Košice-okolie (249.375 eur) a na aktivity v oblastiach vzdelávanie (1,04 milióna eur), poľnohospodárstvo, priemysel a služby (1,42 milióna eur), infraštruktúra a životné prostredie (944.000 eur), cestovný ruch (902.500 eur) a sociálna oblasť, ambulantná zdravotná starostlivosť a služby zamestnanosti (190.000 eur).

Vláda nad rámec plánu prijala aj rozhodnutie, ktoré sa týka rekonštrukcie budovy košických súdov. Ako Pellegrini pripomenul, okres Košice-okolie je atypický napríklad tým, že nemá vlastné okresné mesto a geograficky vytvára okolo okresu Košice prstenec. "Tento okres je druhý najväčší na Slovensku a má 116 obcí, čo je naozaj veľké množstvo. Preto aj dnes vláda pri svojich rozhodnutiach musela svoju podporu rozdeliť," povedal.

Okres Košice-okolie je jedným z 18 najmenej rozvinutých slovenských okresov. Výška nezamestnanosti sa tu podľa údajov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR v roku 2017 pohybovala na úrovni 12,12 percenta, kým v tom istom roku bola priemerná miera nezamestnanosti na Slovensku 5,94 percenta. Počet obyvateľov vlani predstavoval číslo 127.365. Vládny kabinet by mal vo štvrtok 4. októbra zasadať v Sobranciach.