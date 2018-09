Prieskum ukazuje zmeny, Smer opäť stúpa: Opozícia posilnila, Most-Híd na pokraji katastrofy

Prieskum robila agentúra Focus v dňoch 18. až 25. septembra na vzorke 1015 ľudí. Ľudí sa pýtali nasledujúcu otázku: „Teraz si, prosím, predstavte, že by sa parlamentné voľby konali tento víkend a kandidovali by nasledujúce politické strany a hnutia. Ktorej strane alebo hnutiu by ste dali svoj hlas?"

Vo voľbách by tak Smer získal 22,4 percenta hlasov, druhá by skončila opozičná SaS, ktorú by volilo 13,5 percenta opýtaných. Prvú trojicu by uzatváralo hnutie OĽaNO, hlas by mu odovzdalo 10,3 percenta respondentov. Oproti augustu si všetky tri strany polepšili.

Zdroj: Topky.sk

Most-Híd takmer mimo parlamentu

Za obyčajnými ľuďmi nasledujú kotlebovci so ziskom presne 10 percent. Na hranici deviatich percent sa drží SNS, naopak, o takmer dve percentá klesla strana Sme rodina. Do parlamentu by sa tesne dostali aj KDH a Most-Híd so ziskom tesne nad päť percent. Iba 0,6 percenta hlasov by od NR SR delilo Progresívne Slovensko.

V parlamente by najviac kresiel, až 40, obsadili poslanci Smeru, nasledovalo by 24 zástupcov SaS a 18 poslancov OĽaNO-NOVA. Kotlebovci by mali v parlamente zastúpenie taktiež osemnástich poslancov, národniarov by bolo šestnásť. Sme rodina by získala 15 kresiel, KDH desať a Most-Híd deväť.