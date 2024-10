Pôdohospodárska platobná agentúra začne od novembra vyplácať zálohy na priame platby, informuje minister Takáč

Richard Takáč (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) začne od začiatku novembra s vyplácaním preddavkov na priame platby. Preddavky dosiahnu sumu takmer 300 miliónov eur. Dostanú ich aj farmári - žiadatelia, ktorí sú kontrolovaní. Rozhodnutia o podporách sa začnú vydávať od decembra tohto roka. Oznámil to v piatok minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) za účasti generálneho riaditeľa PPA Mareka Čepka.

"Administrácia vyplácania preddavkov pre poľnohospodárov začne 4. novembra, čiže spustí sa vyplácanie na plošné intervencie. A 15. novembra sa spustí vyplácanie intervencií na zvieratá. Do 30. novembra 2024 budú vyplatené všetky preddavky pri priamych platbách," spresnil agrominister.

"Druhého decembra tohto roku začneme vydávať riadne rozhodnutia a do 30. júna 2025 ukončíme vydávanie rozhodnutí a vyplácanie, tak ako sme to urobili aj tento rok. Je veľký rozdiel v sumách, ktoré dostanú poľnohospodári - tento rok pri preddavkoch do 30. novembra, nie 117 miliónov eur ako pred rokom, ale 293 miliónov eur," zdôraznil Takáč.

V kampani roku 2024 podľa Takáča dostanú farmári v 1. pilieri 70-percentný preddavok na priame platby, celkom 218,46 milióna eur a v 2. pilieri preddavok 75 % sumy na platby, v celkovom objeme 75,09 milióna eur. "Minulý rok nedostali preddavky poľnohospodári, ktorí boli kontrolovaní. Prvýkrát v histórii zavádzame to, že preddavok vo výške 50 % dostanú aj poľnohospodári, ktorí sú kontrolovaní," dodal Takáč."Môžem konštatovať, že PPA je oveľa, oveľa lepšie pripravená na kampaň 2024 v porovnaní s kampaňou 2023, ktorá nám robila zásadné problémy, hlavne z pohľadu nastavenia IT systémov a procesov na platobnej agentúre," doplnil Čepko.