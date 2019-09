ONLINE Megaproces s Ruskom a mafiánmi: Ide do tuhého! Vypovedá žena ktorú mal dať exšéf Markízy zavraždiť

Rusko likvidáciu jeho niekdajšej spoločníčky Sylvie Volzovej pred súdom v máji zaryto popieral. Vyhlásil, že je nevinný. Rovnako sa vyjadril aj na doživotný trest odňatia slobody odsúdený bos skupiny sýkorovcov Robert Lališ, známy pod prezývkou Kýbel. Zvyšný dvaja obžalovaní - banskobystrický bos Mikuláš Černák a jeho komplic Miloš Kaštan - sa k príprave vraždy naopak priznali.

Keďže obžalovanými v kauze sú traja obávaní muži z mafiánskych kruhov a niekdajší politik, bezpečnostné opatrenia sú mimoriadne prísne. Piatkové pojednávanie sa rovnako ako to májové uskutoční v bratislavskom Ústave na výkon väzby a trestu odňatia slobody.

V piatok bude vypočutá len svedkyňa a poškodená Volzová, ktorej vypočutie navrhol prokurátor Krajskej prokuratúry v Bratislave KP Michal Šúrek i obhajoba. Volzová sa zdržiava v Nemecku. Jej zástupca Roman Kvasnica už v máji prehlásil, že jeho klientka má strach o svoj život. Napriek tomu sa dostavila.

10:02 - Bez Ruska sa podľa Volzovej nikto nedostal na obrazovku. "Mňa tiež raz vyhodil z vysielania," povedala.

10:00 - Zo začiatku mala byť Ruskova manželka na Volzovú príjemná, neskôr sa jej už ani nezdravila.

09:59 - Konflikt nastal, keď sa Ruskova manželka chcela dostať na pozíciu vedúcej vysielania. "Tak ako Američanom, aj mne to nevyhovovalo. Povedali sme si, že televízia by mala byť objektívna, a že keď tam budú pracovať manželia, objektivita sa stratí," vysvetlila. Neskôr Volzová už len počula o tom, že tam je zamestnaná. Ruskovej prístup k zamestnancom však podľa informácií svedkyne nebol príliš prívetivý. Konflity potom pokračovali.

09:54 - "Zhrniem to tak, že som sa pomaly dostávala k tomu, že som bola veľmi opatrná voči pánovi Ruskovi," povedala Volzová. Rusko jej mal povedať aj to, že na Slovensku sa dá ľahko zbaviť nepohodlných ľudí. Myslela si však, že sa len vystatuje.

09:50 - Volzová si spomína na rok 1997 tak, že jej pod oknami postávali čudní muži a autá. Všetko pozorovala spoza záclony v okne, neskôr si dala nainštalovať mreže. "Predpokladala som, že to bolo zastrašovanie," povedala. V tom čase bývala v centre Bratislavy.

09:49 - Pavol Rusko sa počas výpovede Volzovej radí so svojimi právnikmi, zapisuje si poznámky a občas nesúhlasne pokrúti hlavou.

09:47 - Volzová, ktorá sa v súčasnosti volá Klaus, rozpráva o zoznamení s Ruskom a o svojom pôsobení v spoločnosti Markíza Slovakia.

09:39 - Skutočnosti spred rokov si Volzová nerada opätovne vybavuje. Uviedla, že o slovenskom podsvetí nemala žiadne informácie až do dňa, kedy sa dozvedela od zamestancov TV Markíza, že je ohrozená. Bolo to v roku 1997. Odporučili jej, aby sa málo zdržiavala na Slovensku. "Niekto ma chcel odstrániť, neodvážili sa mi povedať, kto to bol," priblížila.

09:36 - V Nemecku tiež Volzová požiadala políciu o ochranu jej zdravia, aj po rokoch sa totiž obáva o svoj život.

09:35 - "Dlho som váhala, či sa zúčastním pojednávania," priznala Volzová. Na Slovensku nebola vyše dvoch rokov.

09:32 - Volzová bude počas výpovede pred senátom využívať služby tlmočníka nemeckého jazyka. Nepôjde však o simultánny preklad, tlmočník bude prítomný len v prípade, že by Volzová žijúca v Nemecku potrebovala jeho výpomoc.

09: 28 - Na pojednávanie sa aj napriek spomínaným obavám o svoj život dostavila Sylvia Volzová.

09:20 - Čaká sa na príchod Sylvie Volzovej. V pojednávacej miestnosti vládne ticho, obžalovaní Kaštan čas využíva na písanie poznámok. Zvyšní dvaja spoluobžalovaní sedia a čakajú.

09:10 - Na pojednávanie priviedli Mikuláša Černáka, Roberta Lališa aj Miloša Kaštana.

08:15 - Na pojednávanie prichádzajú prví svedkovia. Medzi nimi by mal byť aj známy, bývalý šéf podsvetia Mikuláš Černák.

08:10 - Príchod prvých účastníkov konania. Pri vchode sa zhromaždilo množstvo novinárov. Prípad je ostro sledovaný.

Kočner chcel odstaviť Kyselicu

Marian Kočner s Norbertom Bödörom chceli z vyšetrovania prípadu prípravy vraždy Volzovej odstaviť vyšetrovateľa Lukáša Kyselicu. Vyplýva to z komunikácie medzi Marianom Kočnerom a Norbertom Bödörom v aplikácii Threema. Informoval o tom Denník N. V tom čase vplyvný podnikateľ sa údajne obával, že obvinenie Ruska by mohlo ohroziť aj jeho.

Exriaditeľ TV Markíza by totiž ako potenciálny svedok mohol vypovedať proti Kočnerovi v kauze zmenky. Kočner chcel preto odstaviť prípad od Kyselicu a stíhanie zvrátiť v prospech Ruska. Spomínaný Kyselica bude už policajtom len pár dní, keďže od 1. októbra odchádza do civilu.

Šokujúce informácie po rokoch

Informácie o príprave likvidácie Sylvie Volzovej vyšli na povrch až v roku 2017 po tom, ako vyšetrovatelia tímu Gorila (aj spomínaný Kyselica, pozn. red.) hovorili s Mikulášom Černákom o ekonomických trestných veciach.

Silvia Volzová Zdroj: TASR - Štefan Puškáš ​

"Normálne sme sa bavili a chceli odo mňa vedieť, aby som im priblížil, ako z môjho pohľadu fungovalo prepojenie podsvetia na politikov - v tejto súvislosti som spomenul Ruska. Viem, že dnes ešte spoločnosť nie je pripravená, aby bol odsúdený takýto človek," vyjadril sa Černák. Rusko si mal vraždu objednať za odmenu 20 až 40 miliónov slovenských korún.