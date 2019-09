Megaproces s Ruskom pokračuje: Exminister sa pojednávania zúčastní, vypočutá by mala byť Volzová

V piatok má byť vypočutá len svedkyňa a poškodená Volzová, ktorej vypočutie navrhol prokurátor Krajskej prokuratúry v Bratislave KP Michal Šúrek i obhajoba. Potvrdil to obhajca Marek Para.

"Môj mandant Pavol Rusko sa určite zúčastní osobne. Som presvedčený o nevine klienta a verím, že aj zajtrajší výsluch prispeje k objasneniu skutkového stavu, keďže v prípravnom konaní mi nezákonne vyšetrovateľom bolo zakázané klásť svedkyni niektoré podstatné otázky," povedal Para.

Marek Para a Pavol Rusko Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Proces sa v piatok, podobne ako naposledy v máji, uskutoční za prísnych bezpečnostných opatrení v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Bratislave. Na pojednávanie sa akreditoval maximálny možný počet zástupcov médií, ktorých je možné vpustiť do pojednávacej sály a to 40. Predseda senátu OS BA II Pavol Juhás nepovolil zhotovovať z priebehu procesu zvukový prenos, ale len zvukový záznam. Uviedol to vo štvrtok hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak.

Kýbel účasť popiera, Černák s Kaštanom sa priznali

V prípade okrem Pavla Ruska figurujú ako spoluobžalovaní silné postavy slovenského podsvetia - na doživotný trest odňatia slobody odsúdený bos skupiny sýkorovcov Róbert Lališ, alias Kýbel, banskobystrický bos Mikuláš Černák a jeho komplic Miloš Kaštan. Pokiaľ Kýbel účasť na príprave vraždy rovnako ako Rusko popiera, tak Černák a Kaštan sa k činu priznali na prvom pojednávaní 23. mája.

Mikuláš Černák Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Polícia začala prípad riešiť na základe výpovede Mikuláša Černáka Práve on mal vypovedať, že si Rusko v slovenskom podsvetí na jeseň roku 1997 objednal vraždu Volzovej, a to za odmenu 20 až 40 miliónov korún slovenských.