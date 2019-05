Milan šiel na huby: FOTO Z húštiny sa na neho vyrútil medveď, vtom nastala hrôza, muž spravil chybu

Hubára napadol medveď.

Zdroj: Reprofoto/Tvnoviny.sk

ŠÚTOVCE – Milan chodí do lesa na huby pravidelne. No nedávno, keď sa na ne vybral sám a v tichosti, napadol ho medveď. Šelma sa podľa jeho opisu vyrútila z húštiny. Keďže únik neprichádzal do úvahy, ľahol si na zem a hral mŕtveho. Hororový zážitok ho však od jeho záľuby neodradil. Naopak, teraz do lesa chodí s veselšou náladou.