Dievčatko (†3) umieralo v aute, kým matka sexovala so šéfom: Tehotenské bruško a emócie pred súdom

Ten odklepol, že dnes 29-ročná žena si odsedí za mrežami 20 rokov za zabitie. Jej dcérka Cheyenne zomrela ešte 30. septembra 2016.

Emotívne pojednávanie

V súdnej sieni sa expolicajtka, ktorá je opäť tehotná, ocitla zoči-voči mužovi, ktorý sa so smrťou ich spoločného dieťaťa nevie zmieriť. Pri pohľade na Cassie a spomienkach na to, čo sa udialo, sa neubránil slzám. Pre denník The Sun Herald sa Ryan Hyer vyjadril, že nechápe, ako môže jeho expriateľka vôbec žiadať o zhovievavosť zo strany súdu za niečo, čo neurobila prvýkrát.

Narážal pri tom na to, že počas súdnych pojednávaní sa dozvedel, že dievčatko nechala jeho matka v rozhorúčenom aute samé už pred smrteľným incidentom. Malo sa tak stať v apríli 2015, v tom čase si vybehla do obchodu.

Samotná Cassie sa taktiež zadúšala plačom. "Jediná osoba, ktorej dlžím ospravedlnenie, je moja dcéra. Ja som bola jediná osoba v jej živote... moja dcéra bola moje všetko," interpretoval jej slová na súde Justin Mitchell.

Verdikt súdu však bol nekompromisný. "Nechali ste dieťa, svoju vlastnú krv v aute, zatiaľ čo ste išli do klimatizovaného domu praktizovať milenecký sexuálny vzťah so svojím šéfom," povedal sudca Larry Bougeois. Keď si minulý mesiac Cassie priznala vinu, usúdil, že nevie, čo by mohlo byť horším trestom ako to, čo už zažila. "Budete navždy pochovaná vo väzení vlastnej mysle," povedal.

Clark Ladner, s ktorým mala Cassie v osudný deň sexuálny pomer, sa vyjadril, že o dieťatku v aute nevedel. Uveril mu aj súd a vyhol sa tak obvineniu. Žena nechala v aute bežať motor, zapla aj klimatizáciu. Z prieduchov však nevyfukoval studený vzduch. Keď trojročné dievčatko vzali do nemocnice, namerali mu teplotu 41,7 °C. Navyše už vôbec nereagovalo.

Cassie Barker je však znova v očakávaní. Na súdnom pojednávaní bolo jemne viditeľné aj jej tehotenské bruško. Vzhľadom na jej trest by malo bábätko poputovať na adopciu. Potvrdil to jej obhajca Damian Holcomb. Ten sa vyjadril, že za mrežami porodilo už mnoho žien. Ihneď, ako bude Cassie po zdravotnej stránke po pôrode v poriadku, vráti sa naspäť do basy.