Drsný prípad pri Komjaticiach: VIDEO Nevinného psíka uväznili vo vreci, čakala ho istá smrť

Psíka sa podarilo z vreca vytiahnuť živého a zdravého.

Zdroj: Reprofoto: Facebook/OZ Zatúlané labky - Šurany

KOMJATICE/ČERNÍK - Ľudská krutosť nepozná hraníc. Malého psíka niekto odsúdil na istú smrť, no osud to chcel našťastie inak. Okoloidúci ľudia ho našli skôr, než zomrel od hladu, smädu či vyčerpania. Občianske združenie Zatúlané labky Šurany sa so šokujúcim prípadom podelili na sociálnej sieti. Pri hľadaní toho, kto zviera uväznil vo vreci, môžete polícii pomôcť aj vy.