Polícia hľadá mladého Mária (17) na FOTO: Nevrátil sa do reedukačného zariadenia

TORNAĽA - Polícia sa obracia na občanov so žiadosťou o pomoc a spoluprácu pri pátraní po nezvestnom 17-ročnom Máriovi Tökölym z Lučenca, ktorý je chovancom Reedukačného centra Tornaľa.

Ako ďalej informovala banskobystrická policajná hovorkyňa Mária Faltániová, do centra sa nevrátil z letných prázdnin, pričom tak mal urobiť do druhého septembra. "Do uvedeného zariadenia bol umiestnený na základe rozhodnutia Okresného súdu Lučenec," povedala Faltániová.

Zdroj: KR PZ Banská Bystrica

Hľadaný je 170 centimetrov vysoký, štíhlej postavy. Má čierne vlasy a hnedé oči. Akékoľvek informácie o nezvestnom chlapcovi môžu občania oznámiť na najbližšom útvare Policajného zboru, na linku tiesňového volania 158 alebo prostredníctvom facebokovej stránky Policajného zboru.