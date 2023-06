Gabriela Marcinková PRIZNALA zdravotné problémy: Zákeráctvo sa jej VYPOMSTILO!

BRATISLAVA - Slovenská herečka Gabriela Marcinková (35) len pred časom televíznym divákom odkryla svoj tanečný talent v markizáckej šou Let‘s Dance a teraz opäť hviezdi v novom česko - slovenskom seriáli s názvom Vedma, kde si zahrala celkom netradične zápornú postavu. No zdá sa, že zákeráctvo sa jej istým spôsobom vypomstilo.

Pred pár dňami sa konala veľkolepá premiéra nového fantasy seriálu s názvom Vedma, ktorý televízni diváci budú môcť začať sledovať od 16. júna jedine na Voyo. Ešte predtým však televízia Markíza usporiadala slávnostnú premiéru počinu od režiséra Jakuba Kronera.

Galéria fotiek (14) Gabika Marcinková

Zdroj: Ján Zemiar

Jednou z ústredných postáv tejto minisérie, je aj slovenská herečka Gabriela Marcinková, ktorá rovnako nechýbala na slávnostnej premiére, kde nám k svojej zápornej postave povedala viac. Zaujímalo nás, ako sa jej takáto úloha hrala. „Bolo to príjemné. Výzva. Skúsila som si niečo iné a bola som rada, že som dostala túto príležitosť, takže som bola za to vďačná a taktiež za kostým, ktorý som dostala, za mejkap, ktorý mi pomohol v tom, aby som tam pôsobila aspoň trochu hrozivo,“ uviedla nás Gabriela do obrazu.

Galéria fotiek (14) Premiéra seriálu Vedma

Zdroj: Ján Zemiar

Veru doteraz umelkyni boli skôr prideľované kladné postavy a zrazu úplný opak. A svojej úlohy sa zhostila bravúrne. No dalo by sa povedať, že toto jej zákeráctvo sa jej tak trošku v niečom vypomstilo. Počas rozhovoru priznala aj isté zdravotné problémy, ktoré mala pri natáčaní, keďže k dosiahnutiu strašidelného looku musela mať aj špeciálne šošovky, a práve tie jej spôsobili komplikácie.

„Občas moje oko ich odmietalo prijať, respektíve sa mi zapálilo, lebo my sme tam mali také, akoby hrozivé šošovky,“ prezradila herečka. No napriek tomuto nepríjemnému momentu si celé natáčanie užívala. A čo ju na tom celom bavilo najviac, sa už dozviete v našom videu vyššie!