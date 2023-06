Známy Slovák náhle UŠIEL z pódia: Po tretej pesničke... NEZVLÁDOL TO!

DUCHONKA - Známeho hudobníka dobehli počas vystúpenia zdravotné problémy. Po tretej pesničke náhle utekal do zákulisia. Nezvládol to...

DJ Milan Lieskovský má pracovných povinností nad hlavu. Každý víkend hráva v rôznych častiach Slovenska. Tentoraz bol pozvaný na Duchonku, kde mal odohrať svoj hudobný set. Už keď tam dorazil, necítil sa dobre. Po tretej pesničke to nedal a bežal na toaletu!

Všetkým svojim fanúšikom sa však prostredníctvom sociálnej siete Instagram ospravedlnil za vzniknutú situáciu. „Chcem sa vám všetkým ospravedlniť, ktorí ste boli na Duchonke, na Breze, na otváračke leta, že bol môj výkon veľmi veľmi obmedzený, pretože už moja triapolročná dcéra podvečer zvracala a ja som sa celý deň necítil vo svojej koži,“ povedal v úvode.

Galéria fotiek () Zdroj: Instagram M.L.

„A po ceste na Duchonku ma chytili šialené žalúdočné veci. Snažil som sa to riešiť v klube na wcku, ale počas hrania, keď som začal, tak ste si všimli, že po treťom tracku som musel odísť a jednoducho po 100 rokoch som zvracal ako najväčší kráľ,“ pokračoval.

Statočne sa síce vrátil, ale ku koncu to znova na neho prišlo a z pódia musel odísť nadobro. „To mi pomohlo zhruba na hodinu, kedy som aspoň mohol byť na pódiu, mohol hrať aspoň ako-tak. Vy ste sa bavili fantasticky, 600 ľudí, takže obrovská poklona, veľmi si to vážim, verím, že to pochopíte, stane sa to asi každému. Poslednú polhodinu už som naozaj nevládal fyzicky. Díky chalanovi, ktorý mi núkal lieky proti týmto veciam,“ dodal. Nuž, všetci sme len ľudia a podobné veci sa stávajú snáď každému.