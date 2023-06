Poslanci začali deň návrhom na odvolanie Marcinkovej z postu šéfky výboru

Tabák skonštatovala, že Marcinková nevie viesť korektne a neobhajuje pritom záujmy SR. Tvrdí, že v minulosti napríklad pozmenila text uznesenia bez toho, aby upozornila poslancov na zmenu, a tak ich uviedla do omylu. V odôvodnení uviedla, že Marcinková sa vedením výboru často snaží zabrániť tomu, aby výbor prijal uznesenie, ktorým by mohol zaviazať členov vlády ku konkrétnym hlasovaniam v štruktúrach Európskej únie.

Archívne video: Jana Bittó Cigániková, Vladimíra Marcinková a Mária Kolíková na tlačovej konferencii Za ženy nerozhodujeme, za ženy bojujeme.

Marcinková v reakcii deklarovala, že vždy vykonávala svoju funkciu v súlade s jednotnou zahraničnopolitickou orientáciou krajiny, na ktorej sa zhodli najvyšší ústavní činitelia i vláda. Odmieta, že by poslanci vo výbore niekedy hlasovali o niečom, čoho obsah nepoznajú. Upozornila, že ak bude odvolaná z funkcie, výbor nebude mať kto zvolať a bude nefunkčný. Za návrhom na jej odvolanie vidí snahu Tabák zviditeľniť sa. Podotkla, že kým budú do politiky prichádzať ľudia ako Tabák, nečuduje sa, že z nej budú odchádzať ľudia ako prezidentka Zuzana Čaputová. Poslanci by sa následne mali venovať novele zákona o pomoci v hmotnej núdzi z dielne poslancov Sme rodina.