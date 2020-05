KORONAVÍRUS Dobrá správa z Grécka: Krajina otvára reštaurácie a obnovuje dopravu na ostrovy

Cestovať na grécke ostrovy mohli od konca marca, keď začali platiť prísne obmedzenia súvisiace s bojom proti pandémii nového koronavírusu, len ľudia, ktorí tam majú trvalý pobyt a dodávatelia tovarov. Nízke počty nakazených však gréckej vláde umožnili naštartovať dovolenkovú sezónu skôr než sa pôvodne očakávalo, a to už 15. júna. Grécky krízový štáb pre boj proti pandémii COVID-19 uviedol, že koncom mája zverejní zoznam krajín, ktorých občania budú môcť do Grécka pricestovať bez toho, aby museli ísť do povinnej dvojtýždňovej karantény, doplnila rakúska stanica ORF.

Na trajektoch a v reštauráciách platia prísne nariadenia týkajúce sa odstupu medzi ľuďmi a obmedzenia počtu pasažierov a hostí. Trajekty prepravia naraz len polovicu z doterajšej povolenej kapacity osôb, napísal denník Die Welt. Pri jednom stole v reštaurácii budú môcť sedieť najviac šiesti ľudia a obsadených smie byť len polovičný počet stolov, vyplýva z nariadení krízového štábu.

Na gréckych ostrovoch evidovali doteraz len málo prípadov infikovaných koronavírusom SARS-CoV-2. Na piatich ostrovoch - Lesbos, Samos, Rodos, Zakynthos a Korfu - pribudnú v rámci preventívnych opatrení - nové jednotky intenzívnej starostlivosti, aké už existujú napríklad na Kréte. Oblasť cestovného ruchu sa na gréckom hospodárstve podieľa viac než desiatimi percentami a prináša aj množstvo sekundárnych benefitov. Vlani navštívilo Grécko viac než 34 miliónov turistov, ktorí minuli v krajine 18,2 milióna eur, ako vyplýva z centrálnych údajov.