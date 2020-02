Strach o syna! FOTO Chlapčeka ošetroval lekár infikovaný vražedným vírusom, matka myslí na najhoršie

Praktický lekár z Brightonu sa vrátil z dovolenky, ktorú strávil so „superšíriteľom“ nákazy Britom Stephenom Walshom. Identita lekára je však utajená.

Mama Stephanie (28) netrpezlivo očakáva výsledky testov. Odkedy sa u Jamesa objavili príznaky ochorenia, Stephanie každú chvíľu obchádza hrôza, že by malý mohol zomrieť.

Dvojica je zavretá v byte vo Worthingu v západnom Sussexe. Stephanie obvinila vedenie Worthing Hospital, kde nakazený doktor liečil Jamesa, že nechali jej rodinu na suchu, pretože sa zistilo, že sú v ohrození.

„Z nemocnice nás vôbec nekontaktujú,“ sťažovala sa. „Nijaké ako sa máte? Alebo ako to pokračuje? Ako sa má dieťa?“ Povedali mi len, aby sme zostali doma a zavolali na núdzové číslo 111, ak sa príznaky zhoršia. Jediné, čo mi víri hlavou, je, že to zabije mňa, môjho syna, dcéru i môjho bývalého partnera. James mal horúčku 38,3 °C, je veľmi prechladnutý, hrozne kašle a tečie mu z nosa. Dcéra tiež kašle. Aj ja sa cítim zle. Je to ako nočná mora.“

Obvinila tiež vedenie nemocnice, že ​​neoznámilo nákazu pracovníka urgentného príjmu, ktorý bol testovaný pozitívne.

Urgentný príjem v nemocnici vo Worthingu Zdroj: FB/Chochillino News

Nočná mora sa začala, keď Jamesa, ktorý trpí hemofíliou, poruchou zrážanlivosti krvi, 2. februára prijali do nemocnice vo Worthingu na interné oddelenie, pretože pri hre zakopol a na nôžke sa mu urobila veľká modrina. V nemocnici strávil spolu s mamou i sestričkou Fran týždeň a viackrát prišiel do kontaktu s lekárom, u ktorého sa teraz potvrdil vírus.

Zhrozená Stephanie sa vyjadrila pre denník Sun: „V jednej minúte mu dám vyšetriť nôžku a vzápätí sme potenciálnymi obeťami tohto vírusu, ktorý zabíja ľudí na celom svete.“ Po odchode z nemocnice a návrate s deťmi domov Stephanie telefonoval úradník z britského Úradu verejného zdravia, ktorý ju upozornil, že sú ohrození. V priebehu niekoľkých minút prišli záchranári v ochranných oblekoch a vzali ich do nemocničnej ambulancie na testovanie.

Stephanie uviedla: „Boli sme v miestnosti iba s dvoma stoličkami a telefónom. Sedeli sme tam celí vystrašení. Držala som svojho syna, sedela som tam a modlila som sa, aby nemal ten hrozný vírus.“ Lekár v ochrannom obleku im potom vzal stery, dostali rúška a pustili ich domov cez bočný vchod nemocnice. „Povedali nám, aby sme sa čo najrýchlejšie dostali domov a aby sme potom už neopúšťali dom. Trpím od strachu a čakám, kým budú výsledky testov.“

Zdroj: FB/Chochillino News

Jamesovi aj jeho päťročnej sestre Fran kontroluje teplotu každé dve hodiny, aby im zrazila prípadnú horúčku. Bývalý partner Stephanie a otec detí Nick povedal: „Sme tu ako v pekle, úplne skamenení od hrôzy. Dávame deťom Calpol a paracetamol, ale zdá sa, že nič nezmierňuje ich príznaky. Jediný moment, keď môžeme otvoriť dvere, je, keď nám dovezú objednané jedlo.“

Doteraz bolo vo Veľkej Británii testovaných na koronavírus 2 521 ľudí, z toho je deväť potvrdených prípadov nákazy. Včera varoval šéf Úradu národného zdravia Sir Simon Stevens, že oveľa viac Britov bude musieť ostať doma v izolácii, aby sa zamedzilo šíreniu vírusu. Vyše 80 Britom evakuovaným z Číny zasiahnutej vírusom bolo včera dovolené opustiť karanténu v nemocnici vo Wirrale. Medzi nimi bol aj muž, ktorý sa opitý vyhrážal, že odíde z nemocnice pred uplynutím karantény.

Stephanie vyzvala britskú vládu a zdravotnícke orgány, aby konali rýchlejšie v snahe dostať krízu pod kontrolu.