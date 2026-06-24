Slávna Anastacia nestarne: Má pred 60-kou a... Fanúšikov rozpálila v sexi čipke!

ANGLICKO - Anastacia opäť dokázala, že patrí medzi ženy, ktorým čas praje. Na festivale Isle of Wight zažiarila v odvážnom čipkovanom outfite, predviedla energickú šou a fanúšikom vyrazila dych nielen svojím hlasom, ale aj mladistvým vzhľadom. Len málokto by pritom hádal, že ju od šesťdesiatky delia už len dva roky.
Americká speváčka Anastacia dokázala, že vek je len číslo. Hviezda zažiarila na festivale Isle of Wight. Interpretka predviedla na pódiu energiu, ktorú by jej mohli závidieť aj omnoho mladšie kolegyne. Fanúšikov nadchla nielen svojím charakteristickým chrapľavým hlasom, ale aj odvážnym outfitom.
Stavila na čierne džínsy, sexi čipkované body a výraznú bundu zdobenú nitmi a retiazkami, ktoré dokonale podčiarkli jej rockový štýl. Anastacia si koncert naplno užívala, rozdávala úsmevy a predviedla energickú šou. Neodmysliteľnou súčasťou jej vzhľadu boli aj ikonické okuliare s výraznými rámami, ktoré sú s jej menom spojené už viac než dve desaťročia.
Pri pohľade na speváčku je zrejmé, že čas pre ňu plynie akosi pomalšie. Len málokto by tipoval, že ju od šesťdesiatky delia už len dva roky. Dnes ale málokto verí, že na začiatku kariéry mala Anastacia problém preraziť. Hudobní producenti si dlho nevedeli poradiť s jej výnimočným prejavom.
Napokon sa však práve táto jedinečnosť stala jej najväčšou devízou a otvorila jej dvere k medzinárodnému úspechu. Speváčka si počas života prešla aj náročnými skúškami. Dvakrát bojovala s rakovinou prsníka a po návrate ochorenia sa rozhodla pre preventívnu obojstrannú mastektómiu. Aj vďaka tomu sa stala inšpiráciou pre mnohé ženy po celom svete.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%