Pravá blondínka v spoločnosti mladého muža: Fíha, ten je krásny!

NEW YORK - Reese Witherspoon zažiarila na premiére seriálu Elle, no všetky pohľady sa tentoraz neupierali len na ňu. Po jej boku sa objavil mladý muž.
Reese Witherspoon opäť dokázala, že patrí medzi najobľúbenejšie hollywoodske hviezdy. Na premiéru nového seriálu Elle však nedorazila sama. Po jej boku sa objavil mladý muž, ktorý okamžite zaujal fotografov aj fanúšikov. Reč je o jej synovi Deaconovi Phillippovi, ktorého mnohí označili za jedného z najatraktívnejších mladých mužov.
Dvojica sa spoločne prešla po červenom koberci v New Yorku, kde sa konala slávnostná premiéra pripravovaného seriálu Elle. Reese stavila na romantické ružové šaty, zatiaľ čo Deacon zvolil elegantný čierny oblek s výraznou kravatou. Nie je pritom náhoda, že Deacon pôsobil tak povedome. Mladík totiž zámerne nadviazal na ikonický vzhľad svojho otca Ryana Phillippa z premiéry filmu Pravá blondínka z roku 2001.
Fanúšikovia si podobnosť všimli okamžite a mnohí sa zhodli, že gény v tejto rodine rozhodne nezaprú. Premiéra seriálu Elle bola pre Reese Witherspoon výnimočná aj z iného dôvodu. Novinka sa vracia k príbehu obľúbenej Elle Woodsovej, ktorú herečka preslávila vo filmoch Pravá blondínka. Tentoraz však pôjde o prequel zameraný na mladšie obdobie hlavnej hrdinky. Novú Elle stvárni herečka Lexi Minetree, do ktorej Reese vkladá veľké nádeje.