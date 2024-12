Slávna herečka prežíva úžasný rok: V lete sa vydala... Teraz oznámila, že je tehotná!

(Zdroj: GettyImages)

Cariba Heine sa narodila v Južnej Afrike, ale už ako 3-ročná sa so svojou rodinou presťahovala do Austrálie, kde vyrastala. Do pamäte verejnosti sa zapísala hlavne vďaka seriálu H2O: Stačí pridať vodu, kde si zahrala jednu z hlavných postáv.

V posledných rokoch sa však v žiadnych projektoch neobjavila a užívala si rodinný život so svojím partnerom Matthewom. S tým prežívajú zrejme najkrajšie mesiace ich vzťahu, pretože v lete si dvojica v Taliansku povedala svoje áno a najnovšie herečka prezradila, že už čoskoro privítajú ich prvého spoločného potomka.

Na fotke z dovolenky v Kapskom Meste okrem toho predviedla tehotenské bruško a v popise uviedla, že je tehotenstvo náročné. V komentároch jej fanúšikovia okamžite začali gratulovať a herečka sa tak už čoskoro stane po prvýkrát matkou.