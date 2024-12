Toto telo má takmer 50 rokov? Slávna herečka ukázala VYFORMOVANÚ postavu v bikinách!

Herečka Eva Longoria. (Zdroj: SITA)

TULUM - Modelka a americká herečka známa zo Zúfalých manželiek Eva Longoria (49) už čoskoro oslávi jubileum, no na jej figúre to vôbec nie je spoznať! Zatiaľ čo mnohé ženy v jej veku bojujú s prebytočnými kilogramami, ona nemá dôvod na obavy. Chváli sa závideniahodnou postavou, ktorú opäť predviedla na sociálnej sieti.

Tri mesiace pred 50-kou sa obliekla do čiernych bikín! Nielenže má odvahu, ale môže si to dovoliť. Herečka strávila sviatky v slnečnejšom podnebí, kde ukázala svoju top figúru. Na Instagrame zverejnila sériu fotografií s popiskom "mimo kancelárie" a ukázala tak svojim fanúšikom, ako si užíva Vianoce so svojou rodinou.

Na jednej zo snímok vidieť Evu Lonogoriu, ako žiari so šálkou kávy v ruke a zároveň predvádza svoju postavu v čiernych plavkách. Hviezda strávila čas so spomínanou rodinou, vrátane manžela Josého Bastona, za ktorého je vydatá od roku 2016 a šesťročného syna Santiaga.

Fanúšikovia neskrývali radosť, keď videli, ako vyzerá herečka šťastne. Dokonca sa vyjadrila aj jej kamarátka a herečka Christina Milian, ktorá zažartovala a uviedla v komentároch: "Veselé Vianoce, krásne! Musím sa aj ja k tomu vrátiť! Ale počkám do budúceho roka. Zatiaľ budem jesť všetko občerstvenie."

Herečka si očividne užíva plody svojej práce a po rušnom roku si dopriala oddych. Nedávno predviedla svoj vlastný seriál pre Apple TV+ Land of Women a získala tiež novú rolu v hviezdnom obsadení filmu Only Murders In The Building.