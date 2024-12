Hviezdna speváčka opäť potešila fanúšikov: Svoje dokonalé telo predviedla v ružových bikinách!

Dua Lipa (Zdroj: SITA)

BANGKOK - Britská speváčka Dua Lipa (29) na sociálnych sieťach pravidelne ukazuje jej každodenné dobrodružstvá, ktoré zdieľa so svojimi fanúšikmi. Okrem toho však nemá problém predviesť svoje krivky, ktoré tentokrát nechala vyniknúť v ružových bikinách.

Dua Lipa patrí medzi najslávnejšie speváčky sveta. Okrem svojich svetoznámych hitov, ako sú napríklad Levitating, New Rules či One Kiss, sa však do pamätí fanúšikov zapísala aj vďaka svojej nezameniteľnej kráse, ktorú pravidelne ukazuje na svojom profile na sociálnej sieti Instagram.

Tam ju sleduje viac ako 87 miliónov ľudí, ktorým v poslednom príspevku ukázala niekoľko fotiek z Bangkoku, kde mala koncert. Medzi nimi sa už tradične nachádzali aj viaceré sexi zábery a na jednom z nich sa umelkyňa predviedla v ružových bikinách, v ktorých dala vyniknúť svojej dokonalej figúre.

Dua Lipa (Zdroj: Instagram D.L.)