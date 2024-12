Takto si narodeninovú oslavu zrejme nepredstavoval: Slávny herec skončil po roztržke v nemocnici!

Jamie Foxx (Zdroj: SITA)

LOS ANGELES - Piatkový večer strávil americký herec Jamie Foxx (57) spoločne so svojou rodinou, s ktorou oslavoval svoje narodeniny. Táto udalosť sa však zmenila na poriadnu drámu, keďže po konflikte so skupinkou ľudí musel byť ošetrený v nemocnici.

Jamie Foxx si počas tohto roka vytrpel poriadne veľa. Amerického herca potrápilo hlavne zdravie, ktoré mu narobilo veľké problémy a jeho stav bol veľmi vážny. Jeho minulotýždňová oslava 57. narodenín však nebola o nič lepšia a po konflikte skončil v opatere lekárov opäť.

O incidente v reštaurácii Mr. Chow v Los Angeles informoval ako prvý magazín TMZ. Podľa jeho informácii sa mali zákazníci pri druhom stole správať k hercovi hrubo. Ten ich mal následne poprosiť, aby dali jemu a jeho rodine pokoj, avšak v tom mal po ňom jeden zo skupiny hodiť pohár, ktorý ho zasiahol do tváre.

Celý incident sa mal odohrať po desiatej večer a na miesto dorazila aj polícia. K celej veci sa vyjadril aj hovorca Foxxa, ktorý prehovoril pre magazín Page Six. „Jamie Foxx bol na svojej narodeninovej oslave, keď po ňom niekto pri vedľajšom stole hodil pohár, ktorý ho trafil do úst. Z incidentu si odniesol niekoľko stehov a zotavuje sa z toho. Na miesto bola privolaná polícia a celé je to v ich rukách," uviedol hovorca.

