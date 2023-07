Jamie Foxx sa po zdravotných problémoch konečne ozval: Bol som v pekle a vrátil som sa!

LOS ANGELES - Keď sa v apríli tohto roka objavili v médiách správy, že Jamie Foxx (55) skončil kvôli náhlym zdravotným problémom v nemocnici, vystrašilo to mnohých jeho fanúšikov. Tí sa v priebehu mesiacov o ňom dozvedali len akési útržkovité informácie a stále nebolo jasné, ako sa vlastne má. Slávny herec sa v týchto dňoch prihovoril svetu a neubránil sa slzám.

„Bol som v pekle a vrátil som sa späť,” zhodnotil Jamie Foxx náročné časy, ktorými si v uplynulých mesiacoch prešiel. V apríli bol kvôli nečakaným zdravotným komplikáciám hospitalizovaný a jeho stav bol dosť vážny.

V týchto dňoch sa prostredníctvom sociálnej siete Instagram prihovoril svojim fanúšikom a priblížil im, čo sa dialo. „Prešiel som si niečím, o čom som si myslel, že nikdy neprejdem,” poznamenal a ubezpečil ich, že nie je paralyzovaný ani slepý.

„Viem, že veľa ľudí čakalo a chceli počuť aktuálne informácie. Ale ak mám byť úprimný, nechcel som, aby ste ma takto videli,” priznal so slzami v očiach. „Chcem, aby ste ma videli smiať sa, zabávať, žúrovať, vtipkovať a pracovať. Nechcel som, aby ste ma videli s hadičkami trčiacimi zo mňa a aby ste sa obávali, či to zvládnem,” dodal.

Jamie tiež poznamenal, že nech sa nikto nečuduje, keď ho náhodou uvidí so slzami v očiach. „Človeče, bolo to tak náročné. Bol som chorý... Teraz som tu, späť na zemi a to vďaka niekoľkým skvelým ľuďom a Bohu,” uzavrel.