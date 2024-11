Záhadná smrť známeho herca: Jeho telo našli v byte... Prenasledoval ho posadnutý fanúšik!

(Zdroj: Getty Images)

Song Jae-lim bol úspešný juhokórejský herec a model. Svetom aktuálne obletela správa o jeho záhadnom konci. Hercovo telo našiel v jeho byte priateľ, s ktorým mal v deň smrti tráviť čas. Podľa polície sa na mieste nenašli žiadne stopy, ktoré by naznačovali, že išlo o zločin, informovalo CNN. V byte vraj objavili aj odkaz. „Naše počiatočné vyšetrovanie zatiaľ neodhalilo žiadne známky trestnej činnosti," uviedla polícia.

„Vzhľadom na to, že si rodina nepriala pitvu, odovzdáme telo zosnulého rodine,“ dodali muži zákona s tým, že príčinu smrti budú vyšetrovať podľa štandardných postupov. Po nečakanej smrti sa začali vyplavovať na povrch informácie o tom, že populárneho herca prenasledoval posadnutý fanúšik.Takíto ľudia sú v Kórei označovaní slovom "sasaeng". Na sociálnej sieti X údajne publikoval urážlivé príspevky a fotografie herca. Aj keď nie je potvrdené, že by tento fanúšik mohol mať so smrťou niečo spoločné, na sociálnych sieťach sa šíria špekulácie, že by to tak mohlo byť.