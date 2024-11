Slávny spevák SCHUDOL 45 kíl vďaka lieku: Ozempic to nie je... Aha, na jeho aktuálne FOTO!

Boy George (Zdroj: SITA)

Slávneho speváka Boya Georgea v týchto dňoch nafotili paparazzi cestou do show stanice Radio X v Londýne. Oblečený mal slušivý kabát, čierne nohavice a výrazný červený klobúk, vďaka čomu bol neprehliadnuteľný. Čo sa však rozhodne nedalo nevšimnúť, je fakt, že je vo svojich 63 rokoch v skutočne dobrej forme. A začiatkom roka aj prezradil, čomu za to vďačí.

„Väčšinu svojho života som bojoval so svojou váhou a to, že som pod dohľadom verejnosti a médií nepomáha,“ vyjadril sa spevák vo svojej knihe Karma. „Milujem jedlo a nedokážem ovládať svoju chuť do jedla, ale myslím, že som to konečne dostal pod kontrolu,“ pokračoval a priznal, že mu v tom pomáha liek. Nie však známy Ozempic.

„No, som na Mounjaro. Nie sú na tom všetci? Verte mi,, že každý, kto bol minulý rok tučný a teraz je chudý, užíva tento zázračný liek,“ dodal. Mounjaro je obchodná značka pre tirzepatid, ktorý podobne ako slávny Ozempic znižuje chuť do jedla a zlepšuje spôsob, akým telo rozkladá cukor a tuk. Tiež je schválený na liečbu cukrovky 2. typu.

(Zdroj: Profimedia)