Veľká novinka slávnej herečky: Fanúšikom ukázala zábery z tajnej svadby!

Lana Condor (Zdroj: SITA)

Lana Condor sa zviditeľnila vďaka filmu X-Men: Apokalypsa, avšak najväčšiu slávu jej priniesla filmová séria To All the Boys, kde si zahrala hlavnú postavu. V roku 2015 počas Emmy Awards stretla svojho hereckého kolegu Anthonyho De La Torrea a takmer okamžite medzi nimi preskočila iskra. Dvojica po pár mesiacoch svoj vzťah potvrdila aj oficiálne a v roku 2022 sa zasnúbili.

Počas včerajšieho dňa na sociálnej sieti Instagram zverejnili, že na konci októbra prebehla ich svadba. Ich veľký deň prebehol v Malibu, kde nechýbala ich rodina a najbližší priatelia. Na obrade sa zúčastnil aj magazín Vogue, vďaka ktorému sa zábery z tejto prominentnej svadby dostali aj k fanúšikom.