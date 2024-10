Známy hudobník 3 mesiace po rozchode: Sexi moderátorku vymenil za slávnu speváčku!

(Zdroj: GettyImages)

LONDÝN - Britský hudobník Stormzy (31) sa počas leta definitívne rozišiel so svojou partnerkou - známou moderátorkou Mayou Jama (30). Počas včerajšieho dňa sa však na verejnosť dostali zábery, na ktorých mal veľmi blízko k americkej speváčke Victorii Monét (35), s ktorou si vymenil aj niekoľko bozkov.

Britská hudobná hviezda a krásna moderátorka sa dali dokopy ešte v čase, kedy ani jeden z nich nepatril medzi známe tváre. V roku 2019 sa však dvojica rozišla, ale minulý rok si dali druhú šancu. V júli však oznámili, že ani na druhý pokus nebude mať ich láska šťastný koniec.

Už 3 mesiace po verejnom vyhlásení však Stormzy na svoju bývalú partnerku zabúda po boku inej ženy. Tou je americká speváčka Victoria Monét, s ktorou sa objavil v uliciach Londýna, kde ich zachytil denník The Sun, ktorý zverejnil ich spoločné fotografie.

„Stormzy a Victoria vyzerali veľmi zamilovane. Pobozkali sa a keď ju objal, tak ju zdvihol do vzduchu. Vyzeralo to tak, že po rozchode s Mayou sa má veľmi dobre," doplnil zdroj pre spomínaný The Sun.

Stormzy (Zdroj: SITA)