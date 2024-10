Šokujúce tvrdenia dcéry známeho hudobníka: Svojho otca obvinila zo sexuálnych útokov!

R. Kelly (Zdroj: pixabay.com)

Hudobník čelil v minulosti mnohým obvineniam zo sexuálnych útokov, kvôli čomu je momentálne vo väzení a tak skoro sa z neho nedostane. Momentálne je však jeho meno spájané s ďalším ohavným činom, z ktorého ho tentokrát obvinila vlastná dcéra.

Buku Abi totiž tvrdí, že aj ona sa stala obeťou sexuálneho napadnutia. „Pamätám si, ako som sa zobudila na to, ako sa ma dotýka. Nevedela som, čo robiť a tak som sa tvárila, že spím," povedala Abi so slzami v očiach v dokumente Karma: A Daughter’s Journey podľa magazínu People. „Bol pre mňa všetkým. Dlho som nechcela veriť tomu, čo sa stalo. Nevedela som ani to, či je zlý človek ktorý by niečo také urobil. Bála som sa to niekomu povedať," doplnila jeho dcéra.

Samotný spevák však tieto obvinenia odmieta. „Jeho exmanželka ho pred niekoľkými rokmi obvinila z rovnakých vecí. Bolo to prešetrované políciou a nič sa nedokázalo. Tvorcovia dokumentu, nech je to ktokoľvek, sa na Kellyho ani len neobrátili a nedali mu šancu, aby tieto bolestivé obvinenia odmietol," doplnil právny zástupca.

R. Kelly (Zdroj: SITA/AP Photo)