ŠOKUJÚCI OBRAT obete R. Kellyho: VOLALA HO OCKO, prinútil ju na POTRAT a teraz... To snáď nie!

CHICAGO - Americký hudobník R. Kelly (55) je od konca júna vo väzení za sexuálne zneužívanie. Na jeho obranu sa ale prekvapivo postavila osoba, od ktorej by to nikto nečakal! Žena, ktorá mala byť medzi jeho obeťami, napísala sudcovi list, v ktorom tvrdila, že sa zasnúbili a spevák nie je žiadne monštrum.

Ostro sledovaný súdny proces so spevákom R. Kelly sa skončil 29. júna. Američan bol obvinený z viacerých sexuálnych napadnutí. Rozsudok ho nakoniec poslal za mreže na 30 rokov. S týmto verdiktom však nie je spokojná jedna z údajných obetí!

Speváčka Joycelyn Savage (26) najskôr na Kellyho chŕlila jedno obvinenie za druhým. Podľa jej slov sa vyhrážal, že jej ukončí kariéru a musela ho nazývať „ocko" alebo „pane". Navyše povedala, že keď otehotnela, donútil ju ísť na potrat.

FOTO: Joycelyn Savage bola jednou z obetí R. Kellyho. Neskôr sa stavala na jeho obranu.

Teraz je však všetko inak. Magazínu E! News sa podarilo získať otvorený list, ktorý Joycelyn adresovala sudcovi ešt pred vynesením rozsudku. V ňom napríklad stálo: „Volám sa Joycelyn Savage a som snúbenica Roberta Kellyho. Tento list píšem na podporu Roberta a preto, aby som vysvetlila, že nie som obeť, ktorú zo mňa robí vláda."

„Som dospelá žena a nikto za mňa nemusí hovoriť. Preto tento list posielam súdu. Kelly je úžasný muž s úžasným srdcom a zaslúži si byť doma s ľuďmi, ktorých miluje a ktorí ho podporujú," doplnila umelkyňa.

R. Kelly bol obvinený z niekoľkých trestných činov, vrátane sexuálneho napadnutia viacerých žien a maloletých, vydierania, podplácania a nátlaku. Počas svojej kariéry spolupracoval napríklad s Michaelom Jacksonom, Akonom, Chrisom Brownom či Whitney Houston. Medzi jeho najznámejšie hity patria I Believe, I Wish alebo Your Body's Callin'.

VIDO: R. Kelly - I Believe I Can Fly.