Beyoncé po KONŠPIRÁCIACH o P. Diddym: Radikálne ZMENILA IMIDŽ!

Beyoncé (Zdroj: SITA)

NEW YORK - V posledných týždňoch svetom otriasa škandál okolo rapera P. Diddyho. Sociálnymi sieťami dokonca kolovala teória, že raper má na svedomí niekoľko vrážd. A tie konšpirátori začali spájať aj s menom slávnej Beyoncé (43). Vraj sa tak zbavujú jej konkurencie... A aktuálne speváčka prekvapila radikálnou zmenou imidžu!

Kauza okolo P. Diddyho otriasla svetom. A sociálnymi sieťami sa okamžite začali šíriť rôzne teórie. Jedna z nich obviňuje rapera zo zabitia viacerých kolegov zo šoubiznisu. Na svedomí má mať Aaliyah, Left Eye, Tupaca Shakura, Michaela Jacksona, či The Notorious B.I.G. A konšpirátori tiež špekulujú, že všetko sa to má diať kvôli Beyoncé, ktorá sa takýmto spôsobom zbavuje konkurencie.

Nikto z obvinených sa k týmto klebetám nevyjadril a slávna speváčka sa doslova tvári, že sa nič nedeje. V týchto dňoch sa napríklad zúčastnila odovzdávania cien Glamour Women of the Year, ktoré sa konalo v utorok večer v newyorskom hoteli The Time Square Edition. A šokovala radikálnou zmenou imidžu. Tie si výrazne zosvetlila a skrátila... Aha, ako teraz vyzerá!

(Zdroj: Profimedia)