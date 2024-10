Slávny spevák lieta vo veľkých problémoch: Čelí obvineniam zo znásilnenia!

(Zdroj: pixabay.com)

Garth Brooks sa preslávil hlavne medzi fanúšikmi country. Na svojom konte má viacero známych hitov a za svoju tvorbu si pripísal aj 2 ceny Grammy. Momentálne však lieta v obrovských problémoch a už čoskoro sa bude musieť postaviť pred súd.

Hudobník totiž čelí obvineniam ženy, ktorá mala pre neho pracovať ako stylistka. Podľa informácií CNN ho obvinila z viacerých prípadov sexuálneho obťažovania a v roku 2019 ju mal podľa jej slov znásilniť.

Brooks však tieto informácie rázne odmieta a celú situáciu komentoval pre Page Six. „Posledné 2 mesiace som bol bombardovaný vyhrážkami, klamstvami a tragickými príbehmi o tom, ako bude vyzerať moja budúcnosť, ak niekomu nevypíšem šek na milióny dolárov. Bolo to, akoby mi pred tvárou niekto mával zbraňou. Sú to len peniaze, ale keby som zaplatil, tak by som priznal, že som sa dopustil niečoho, čo nie som schopný spraviť a žiadny človek by to nikdy nemal urobiť," uviedol hudobník.

„Pred necelým mesiacom sme na túto osobu podali žalobu kvôli vydieraniu a poškodzovaniu dobrého mena. Podali sme ju anonymne kvôli rodinám oboch strán. Chcem robiť hudbu a pokračovať v dobrých veciach. Láme mi srdce, že tieto úžasné veci sú v ohrození. Verím systému a nebojím sa pravdy, pretože nie som muž, ktorého opisujú," dodal Brooks.